Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Лукашенко

Источник материала: Голас Сененшчыны

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день», — сказал глава государства.

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«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. «Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», — заявил Президент.

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В целом Президент уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», — сказал он.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. «Но в основном войска возвращены в казармы — места постоянной дислокации», — отметил Александр Лукашенко.-0-