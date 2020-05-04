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Необслуживаемые активы белорусских банков с начала года выросли на треть

04.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необслуживаемые активы белорусских банков на 1 апреля 2020 года составили Br3,62 млрд против Br2,73 млрд на начало года, сообщается в статотчете Нацбанка Беларуси.

Таким образом, за первый квартал прирост необслуживаемых активов составил 32,6%. За март необслуживаемые активы увеличились на 18,3%.

Активы, подверженные кредитному риску, на 1 апреля 2020 года составили Br67,97 млрд, увеличившись с начала года на 15,3%, в том числе на 10,7% за март.

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля выросла до 5,3% с 5% на 1 марта и 4,6% на 1 января 2020 года.

Суммарные активы белорусских банков на 1 апреля 2020 года составили Br89,55 млрд, увеличившись за квартал на 14,3%, в том числе на 10,6% в марте.

Резкий рост активов в марте объясняется ослаблением белорусского рубля, из-за которого вырос рублевый эквивалент валютных активов. 

Так, активы банков в белорусских рублях на 1 апреля составили Br39,7 млрд (рост за квартал на 1,9%, в том числе на 1,4% за март), активы в инвалюте составили эквивалент Br49,85 млрд (рост за квартал на 26,6%, в том числе на 19,3% за март). 

В долларовом выражении активы в инвалюте на отчетную дату составили $19,15 млрд, увеличившись с начала года на 2,3%, за март - на 2,4%.

Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 50,3% на 1 января до 55,7% на 1 апреля 2020 года.

Требования банков к юрлицам на 1 апреля составили эквивалент Br48,36 млрд (рост за квартал на 19,3%, в том числе за март на 13,2%). Требования к физлицам составили Br15,1 млрд, увеличившись с начала года на 5,1%, в том числе на 3,1% за март.

Совокупный уставный капитал действующих в Беларуси банков за минувший квартал не изменился и составил Br5,54 млрд. 

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 апреля 2020 года составил Br11,13 млрд, незначительно сократившись (на Br35,1 млн) по сравнению с началом года. 

Достаточность нормативного капитала на 1 апреля 2020 года снизилась до 15,1% с 17,8% на 1 января 2020 года при нормативе не менее 10%. Достаточность нормативного капитала на 1 апреля 2019 года составляла 18,1%. 

Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 апреля 2020 года составила 10,6%, что на 0,6 процентного пункта меньше по сравнению с 1 апреля 2019 года.

По данным НББ, чистая прибыль белорусских банков в первом квартале 2020 года составила Br209,1 млн, что на 10,4% меньше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В Беларуси действуют 24 банка, в том числе в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном капитале превышает 50%. 

На долю двух крупнейших госбанков (Беларусбанк и Белагропромбанк) приходится около 70% активов банковской системы.
 
 
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Необслуживаемые активы белорусских банков на 1 апреля 2020 года составили Br3,62 млрд против Br2,73 млрд на начало года, сообщается в статотчете Нацбанка Беларуси.
 
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