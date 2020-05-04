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«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День дронов для школьников впервые провели в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный дрон и даже самостоятельно управлять полетом – такие задачи предстояло решить участникам мастер-класса.
Школьники также приняли участие в написании программы для беспилотника. Пока летательный аппарат выполняет лишь самые простые задания: он может кувыркаться в воздухе, лететь по заданной траектории или приземляться в указанном месте, например, на ладонь. Все действия координируются с компьютера или смартфона. В дальнейших планах воспитанников школы дронов более сложные геометрические фигуры, в том числе хореографические трюки с использованием сразу нескольких беспилотников.
Вильям Тарле, житель Могилева:
Андрей Музарев, руководитель могилевской школы дронов:
Пока в Могилевской области работает лишь одна школа, в которой обучают принципам программирования беспилотных летательных аппаратов. Интерес к такому хобби только растет.
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Новости Беларуси. День дронов для школьников впервые провели в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изучить работу систем аппарата,...
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