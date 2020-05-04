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В Польше рассматривают проведение президентских выборов в новом формате
Источник материала: ОНТ
Польша рассматривает вариант проведения президентских выборов в необычном формате – по почте. Голосование намечено на 10 мая.
Правительство страны выступило за идею «не откладывать выборы в долгий ящик» из-за пандемии и провести их заочно. В ближайшие дни соответствующий законопроект должен одобрить Сенат.
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Польша рассматривает вариант проведения президентских выборов в необычном формате – по почте. Голосование намечено на 10 мая. Правительство страны выступило за...
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