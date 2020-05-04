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В Польше рассматривают проведение президентских выборов в новом формате

04.05.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше рассматривают проведение президентских выборов в новом формате

Польша рассматривает вариант проведения президентских выборов в необычном формате – по почте. Голосование намечено на 10 мая. 

Правительство страны выступило за идею «не откладывать выборы в долгий ящик» из-за пандемии и провести их заочно. В ближайшие дни соответствующий законопроект должен одобрить Сенат.

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Польша рассматривает вариант проведения президентских выборов в необычном формате – по почте. Голосование намечено на 10 мая.  Правительство страны выступило за...
 
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