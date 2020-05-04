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Лукашенко и Токаев провели телефонные переговоры

04.05.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Токаев провели телефонные переговоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Разговор прошел по инициативе казахстанской стороны, о чем сообщает БЕЛТА.

Глава Казахстана поздравил Александра Лукашенко и всех белорусов с 75-летием Великой Победы. Как отметил Токаев, более миллиона казахов были участниками той войны, половина из которых так и не вернулась домой. С праздником коллегу поздравил и Александр Лукашенко, который также попросил Токаева передать поздравления с 75-летием Победы Нурсултану Назарбаеву, занимающему пост почетного председателя Евразийского экономического совета.

Основной темой разговора стал вопрос подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Главы Беларуси и Казахстана обсудили ключевые вопросы организации мероприятия, включая его формат, сроки, а также те документы, которые будут предложены к рассмотрению главами государств-членов ЕАЭС.

В ходе разговора была затронута и тема борьбы с пандемией COVID-19. Главы государств обменялись информацией касательно стратегии и тактики борьбы с заболеванием. Касым-Жомарт Токаев также рассказал о том, что Казахстан готовится смягчить условия карантина и приступить к поэтапному смягчению принятых ранее ограничений.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Разговор прошел по инициативе казахстанской...
 
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