В Минске уже можно оплатить проезд в автобусах № 100 и № 1 при помощи смартфона

Источник материала: Tut.by

В Минске запустили приложение для оплаты проезда в транспорте. Пока оно работает только на автобусах двух маршрутов — № 100 и № 1.





Приложение TIX внедряет в столице Беларусбанк. Этот сервис оплаты проезда работает в Бресте с 2018 года, однако в Минске принцип покупки билета будет немного другим.

— К разработке системы Минск приступил раньше всех, но стремились, чтобы здесь все работало безотказно. Для нашего человека максимально все должно быть просто. Он должен понимать, что если он купил билет, сумма списывается именно за одну поездку, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. — Банк шел навстречу по всем нашим замечаниям.





Работает это так: нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ).

Прямо в приложении можно купить билет.

Чтобы им воспользоваться, нужно дождаться конкретного автобуса — приложение распознает его номер. Вы нажимаете «оплатить» и получаете QR-код. Его и будет сканировать контролер, чтобы проверить оплату проезда.

Сервис работает на русском, белорусском, английском и польском языках.