ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске уже можно оплатить проезд в автобусах № 100 и № 1 при помощи смартфона

04.05.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске запустили приложение для оплаты проезда в транспорте. Пока оно работает только на автобусах двух маршрутов — № 100 и № 1.


Приложение TIX внедряет в столице Беларусбанк. Этот сервис оплаты проезда работает в Бресте с 2018 года, однако в Минске принцип покупки билета будет немного другим.

— К разработке системы Минск приступил раньше всех, но стремились, чтобы здесь все работало безотказно. Для нашего человека максимально все должно быть просто. Он должен понимать, что если он купил билет, сумма списывается именно за одну поездку, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. — Банк шел навстречу по всем нашим замечаниям.


Работает это так: нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ).

Прямо в приложении можно купить билет.

Чтобы им воспользоваться, нужно дождаться конкретного автобуса — приложение распознает его номер. Вы нажимаете «оплатить» и получаете QR-код. Его и будет сканировать контролер, чтобы проверить оплату проезда.

Сервис работает на русском, белорусском, английском и польском языках.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске запустили приложение для оплаты проезда в транспорте. Пока им можно воспользоваться только в автобусах двух маршрутов - № 100 и № 1. TUT.BY посмотрел, как это...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Тростенце» передадут капсулы с землёй, собранной из памятных мест Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика