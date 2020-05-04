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В «Тростенце» передадут капсулы с землёй, собранной из памятных мест Минска

04.05.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 мая в Минске на территории мемориального комплекса «Тростенец» пройдет митинг и возложение цветов. На площадке перед монументом «Врата памяти» передадут капсулы с землей, собранной из памятных мест столицы. Их доставят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Торжественная церемония закладки капсул состоится 9 Мая.

В «Тростенце» передадут капсулы с землёй, собранной из памятных мест Минска

Акция «Во славу общей Победы» стартовала в мае 2019 года и объединила сотни населенных пунктов страны – от областных городов и столицы до небольших деревень. Участникам марафона понадобился год, чтобы пройти маршрутами ожесточенных сражений, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международная акция памяти «Во славу общей Победы» близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 мая в Минске на...
 
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