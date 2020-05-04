Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.





"В Беларуси 1 мая было зафиксировано 11 лесных пожаров на площади 4,7 га. В последние два дня (2-3 мая) возгораний в лесном фонде вообще не было. После выпадения осадков ситуация с лесными пожарами начала стабилизироваться. Регионы будут постепенно снимать запреты на посещение лесов", - рассказали в пресс-службе.

В этом году произошло уже 665 лесных пожаров. Общая площадь очагов превысила 5,9 тыс. га. Наибольшее количество пожаров (256) случилось в лесхозах Брестской области. Основной причиной возгораний называется человеческий фактор.

Запреты на посещение лесов на сегодня действуют в 59 районах Беларуси, в том числе на всей территории Гомельской области. В Гродненской области ограничения уже сняли в Щучинском, Новогрудском и Волковысском районах, в Брестской - в Ляховичском и Ганцевичском . В Минской области запреты еще действуют в семи районах (Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Любанском), на Могилевщине - в двух (Костюковичском и Хотимском). В Витебской области ограничения на посещение лесов введены только в Верхнедвинском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.