В Ляховичском районе трактористу раздробило ногу

Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования тракториста, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.





Несчастный случай произошел 1 мая. В милицию поступило сообщение из районной больницы о госпитализации 31-летнего местного жителя. Выяснилось, что в тот день мужчина на работе в фермерском хозяйстве чистил разбрасыватель удобрений. При этом двигатель он не выключил. В какой-то момент нога рабочего попала во вращающийся механизм, в результате мужчина получил серьезную травму.

Ляховичский РОСК по данному факту проводит проверку. Следователи изъяли документацию по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.