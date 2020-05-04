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В Ляховичском районе трактористу раздробило ногу

04.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования тракториста, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

В Ляховичском районе трактористу раздробило ногу

Несчастный случай произошел 1 мая. В милицию поступило сообщение из районной больницы о госпитализации 31-летнего местного жителя. Выяснилось, что в тот день мужчина на работе в фермерском хозяйстве чистил разбрасыватель удобрений. При этом двигатель он не выключил. В какой-то момент нога рабочего попала во вращающийся механизм, в результате мужчина получил серьезную травму.

Ляховичский РОСК по данному факту проводит проверку. Следователи изъяли документацию по охране труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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  Ляховичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования тракториста, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК...
 
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