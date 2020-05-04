Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe

Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство газопровода Baltic Pipe ("Балтийская труба"), который свяжет Норвегию, Данию и Польшу, начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает польский экономический портал WNP.





"Это действительно очень хорошие новости для Польши, и не только на ближайшее будущее, но и на десятилетия вперед, - заявил президент. - Газопровод Baltic Pipe пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, к нашему побережью, в Тшенсач".

Анджей Дуда подчеркнул, что этот проект имеет большое значение для экономики Европы: "Мы не сомневаемся, что это не просто польско-норвежско-датский проект, это проект, который важен для общеевропейской экономики, для энергетического суверенитета Европейского Союза". Он также отметил, что поставляемый через эту магистраль газ Польша сможет пересылать в соседние страны.

Подрядчиком для строительства морской части газопровода станет итальянский концерн Saipem. Представители итальянской компании заявили, что строительные работы должны начаться со дня на день. Контракт польского оператора газотранспортной системы Gaz-System с компанией Saipem предусматривает не только транспортировку труб и укладку их на дно Балтийского моря, но и микротоннелирование и строительные работы на польском и датском берегах. Стоимость контракта - 280 млн евро, при этом общая стоимость проекта строительства Baltic Pipe составляет 1,5 млрд евро.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Запуск газопровода Baltic Pipe запланирован на 1 октября 2022 года, сообщает Polskie Radio 24. Ожидается, что пропускная способность газопровода составит 10 млрд куб.м в год.