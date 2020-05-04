Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.ru

Изначально планировалось, что соревнования пройдут с 16 июля по 1 августа 2021 года.

Международная федерация плавания (FINA) объяснила перенос тем, что из-за смещения сроков Олимпиады в Токио провести чемпионат в запланированные сроки будет проблематично.

Напомним, что Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпиады в Японии на 23 июля-8 августа 2021 года. В связи с этим проведение чемпионата мира по водным видам спорта в запланированные сроки стало невозможным.

В результате было решено, что соревнования пройдут с13 по 29 мая 2022 года, пишет ТАСС .