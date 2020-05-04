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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год
04.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ru
Изначально планировалось, что соревнования пройдут с 16 июля по 1 августа 2021 года.
Международная федерация плавания (FINA) объяснила перенос тем, что из-за смещения сроков Олимпиады в Токио провести чемпионат в запланированные сроки будет проблематично.
Напомним, что Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпиады в Японии на 23 июля-8 августа 2021 года. В связи с этим проведение чемпионата мира по водным видам спорта в запланированные сроки стало невозможным.
В результате было решено, что соревнования пройдут с13 по 29 мая 2022 года, пишет
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Изначально планировалось, что соревнования пройдут с 16 июля по 1 августа 2021 года.
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