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Скорее всего, так будет выглядеть Xiaomi Mi Band 5

04.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская Xiaomi работает над новым поколением фитнес-браслета Mi Band. О точных сроках выхода пятой версии пока не говорят — скорее всего, релиз произойдет до конца года. А вот возможный дизайн новинки засветился на «живых» фото, пишет Gizchina.


Судя по фотографиям, устройство сохранит традиционную форму капсулы, а также будет поддерживать сменяющиеся ремешки. В сравнении с Mi Band 4 в предполагаемом Mi Band 5 заметно увеличилась диагональ OLED-дисплея (0,95 против 1,2 дюйма) — теперь он занимает практически всю фронтальную панель.

В центре нижней части — отверстие в форме буквы «О». Скорее всего, в нем расположена сенсорная клавиша управления. Возможно, в нее также встроен сканер отпечатков пальцев — аппарат будет поддерживать функцию платежей через привязку банковских карт за счет наличия NFC-модуля. Причем не только на территории Китая, но и в странах Европы.


Впрочем, до анонса Xiaomi Mi Band 5 еще далеко, так что на 100% верить этой информации пока не стоит.

Ниже — цены других фитнес-браслетов:

 
 
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Судя по фотографиям, устройство сохранит традиционную форму капсулы, а также будет поддерживать сменяющиеся ремешки.
 
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