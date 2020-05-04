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Белорусы требовали наказать Минздрав за фейки. Мининформ ответил...
Источник материала: Партизан
Министерство информации Беларуси ответило на петицию с требованием наказать Минздрав Беларуси за распространяемые фейки.
В ответе первого замминистра информации Павла Легкого говорится: “Что касается информации, распространяемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерство информации не вправе оценивать ее достоверность. Вы можете напрямую связаться с Министерством здравоохранения для разъяснений по этому вопросу”.
В то же время в Мининформе рассказали, что осуществляют ежедневный мониторинг средств массовой информации и онлайн-ресурсов на предмет соответствия требованиям Закона о СМИ, включая распространение неточной информации об эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее на сайте “Удобный город” появилась
Авторы обращения потребовали от Администрации президента и Министерства информации Республики Беларусь привлечь к ответственности “Министерство здравоохранения Беларуси, ОНТ, БТ, БелТА, некоторые телеграм-каналы… за распространение фейков в обществе для защиты населения и интересов общества”.
Также подписанты петиции просили “своевременно информировать общество о работе в этом направлении”.
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Министерство информации Беларуси ответило на петицию с требованием наказать Минздрав Беларуси за распространяемые фейки.
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