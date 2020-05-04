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Белорусы требовали наказать Минздрав за фейки. Мининформ ответил...

04.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации Беларуси ответило на петицию с требованием наказать Минздрав Беларуси за распространяемые фейки.



В ответе первого замминистра информации Павла Легкого говорится: “Что касается информации, распространяемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерство информации не вправе оценивать ее достоверность. Вы можете напрямую связаться с Министерством здравоохранения для разъяснений по этому вопросу”.

В то же время в Мининформе рассказали, что осуществляют ежедневный мониторинг средств массовой информации и онлайн-ресурсов на предмет соответствия требованиям Закона о СМИ, включая распространение неточной информации об эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее на сайте “Удобный город” появилась петиция “Адказнасць за фэйкі аб каронавірусе”.

Авторы обращения потребовали от Администрации президента и Министерства информации Республики Беларусь привлечь к ответственности “Министерство здравоохранения Беларуси, ОНТ, БТ, БелТА, некоторые телеграм-каналы… за распространение фейков в обществе для защиты населения и интересов общества”.

Также подписанты петиции просили “своевременно информировать общество о работе в этом направлении”.
 
 
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Министерство информации Беларуси ответило на петицию с требованием наказать Минздрав Беларуси за распространяемые фейки.
 
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