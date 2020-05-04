Белорусы требовали наказать Минздрав за фейки. Мининформ ответил...









В ответе первого замминистра информации Павла Легкого говорится: “Что касается информации, распространяемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерство информации не вправе оценивать ее достоверность. Вы можете напрямую связаться с Министерством здравоохранения для разъяснений по этому вопросу”.





В то же время в Мининформе рассказали, что осуществляют ежедневный мониторинг средств массовой информации и онлайн-ресурсов на предмет соответствия требованиям Закона о СМИ, включая распространение неточной информации об эпидемиологической ситуации в стране.





петиция “Адказнасць за фэйкі аб каронавірусе”. Ранее на сайте “Удобный город” появилась“Адказнасць за фэйкі аб каронавірусе”.





Авторы обращения потребовали от Администрации президента и Министерства информации Республики Беларусь привлечь к ответственности “Министерство здравоохранения Беларуси, ОНТ, БТ, БелТА, некоторые телеграм-каналы… за распространение фейков в обществе для защиты населения и интересов общества”.





Также подписанты петиции просили “своевременно информировать общество о работе в этом направлении”.