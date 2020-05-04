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Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-летию Великой Победы
04.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Работы на конкурс представили более 99 школьников и дошколят из Беларуси и России.
Первое место присуждено воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы № 34 города Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу «В память погибших на Буйничском поле».
Второе место у семилетнего минчанина из СШ № 148 Ивана Караванского и его рисунка «Спасибо, прадедушка!».
Третье место члены жюри отдали девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».
Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник – шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада № 9 города Волковыска – за рисунок «Мы помним ваш подвиг».
Конкурс нацелен на формирование у детей патриотического сознания, сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, вкладе белорусов в победу над фашизмом.
Работы конкурсантов можно увидеть здесь. (
Взгляд в прошлое через рисунок — Военный информационный портал Министерства обороны Республики Беларусь
Сообщения пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь
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Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-летию Великой Победы
Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. ...
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