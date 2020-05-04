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Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-летию Великой Победы

04.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Работы на конкурс представили более 99 школьников и дошколят из Беларуси и России.
 
Первое место присуждено  воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы № 34 города Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу «В память погибших на Буйничском поле». 



 
Второе место у семилетнего минчанина из СШ № 148 Ивана Караванского и его рисунка «Спасибо, прадедушка!». 
 
Третье место члены жюри отдали девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».



 
Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник – шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада № 9 города Волковыска – за рисунок «Мы помним ваш подвиг».
Конкурс нацелен на формирование у детей патриотического сознания,  сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, вкладе белорусов в победу над фашизмом.
 
Работы конкурсантов можно увидеть здесь. (https://www.mil.by/ru/news/100075/)
 
www.mil.by (https://www.mil.by/ru/news/100075/)
Взгляд в прошлое через рисунок — Военный информационный портал Министерства обороны Республики Беларусь
Сообщения пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь
 
Теги: Могилев
 
 
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