Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-летию Великой Победы

Источник материала: Пинский Вестник

Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



Работы на конкурс представили более 99 школьников и дошколят из Беларуси и России.



Первое место присуждено воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы № 34 города Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу «В память погибших на Буйничском поле».

Второе место у семилетнего минчанина из СШ № 148 Ивана Караванского и его рисунка «Спасибо, прадедушка!».

Третье место члены жюри отдали девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».



Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник – шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада № 9 города Волковыска – за рисунок «Мы помним ваш подвиг».

Конкурс нацелен на формирование у детей патриотического сознания, сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, вкладе белорусов в победу над фашизмом.

Работы конкурсантов можно увидеть здесь. (

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Взгляд в прошлое через рисунок — Военный информационный портал Министерства обороны Республики Беларусь

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