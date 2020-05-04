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В Беларуси повысили цены на скупку драгметаллов
Источник материала: Myfin
Повышение цен не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.
Цена 1 грамма золота выросла:
Стоимость 1 грамма платины пробы 950 повысилась с 48,15 до 51,3 рубля.
Цена 1 грамма серебра повысилась:
Как
Источник: Myfin.by
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