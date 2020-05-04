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В Беларуси повысили цены на скупку драгметаллов

04.05.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Повышение цен не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

Цена 1 грамма золота выросла:

  • пробы 375 – с 40,12 до 45 рублей;
  • пробы 500 – с 53,49 до 60 рублей;
  • пробы 583 и 585 – с 62,58 до 70,2 рубля;
  • пробы 750 – с 80,24 до 90 рубля;
  • пробы 900 – с 96,28 до 108 рубля;
  • пробы 916 – с 97,99 до 109,92 рубля;
  • пробы 950 – с 101,63 до 114 рубля;
  • пробы 958 – с 102,49 до 114,96 рубля.

Стоимость 1 грамма платины пробы 950 повысилась с 48,15 до 51,3 рубля.

Цена 1 грамма серебра повысилась:

  • пробы 750 – 0,82 с 0,74 рубля;
  • пробы 800 – 0,87 с 0,79 рубля;
  • пробы 875 – 0,95 с 0,87 рубля;
  • пробы 916 – 1 с 0,91 рубля;
  • пробы 925 – 1,01 с 92 рубля;
  • пробы 960 – 1,05 с 0,95 рубля.

Как сообщал Myfin.by, предыдущее повышение было с 1 апреля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Министерство финансов повысило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это утверждено постановлением Минфина 19 от 24 апреля...
 
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