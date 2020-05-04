Новая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, открылась в краеведческом музее

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В субботу, 25 апреля, в Ганцевичском районном краеведческом музнее начала работу выставка графики «Война». В экспозиции представлено 28 работ из фондов Барановичского краеведческого музея.





Среди экспонируемых картин есть выполненные акварелью, эстампом (гравюрный либо иной оттиск на бумаге), а так же имеются репродукции работ.





На выставке представлены работы народных художников Беларуси Георгия Поплавского и Николая Гутиева, Арлена Кашкуревича и другие.





Известно, что часть творцов состояли в студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова — это Леонид Федорович Голованов, Виктор Васильевич Киселёв, Петр Александрович Кривоногов, Илья Абелевич Лукомский, Иван Васильевич Евстигнеев.









Организаторы обещают, что посетив выставку и познакомившись с картинами воочию, биографией художников и историей создания работ, никого не останется равнодушным.

Фото с сайта gantsevichi.museum.by

По информации с сайта gantsevichi.museum.by

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