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Валюты пошли в рост курсы валют на 4 мая 2020

04.05.2020 13:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

04.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0401 рубля до 2.4544, что составило 1.66%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1178 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0584 (2.22%), на 4 мая 2020 курс составил 2.6845. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0952 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0686 рублей (2.07%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1084 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
60 766 600 10 056 300 12 169 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.34 – 2.45 рублей, курс продажи доллара 2.45 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.55 – 2.677 рублей, купить – 2.66 – 2.725.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей),
  • EUR/USD=1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар),
  • EUR/RUB=82.9 (82.9 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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4 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4544, курс евро 2.6845, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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