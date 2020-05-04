Валюты пошли в рост курсы валют на 4 мая 2020

Источник материала: Myfin

04.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0401 рубля до 2.4544, что составило 1.66%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1178 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0584 (2.22%), на 4 мая 2020 курс составил 2.6845. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0952 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0686 рублей (2.07%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1084 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 60 766 600 10 056 300 12 169 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.34 – 2.45 рублей, курс продажи доллара 2.45 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.55 – 2.677 рублей, купить – 2.66 – 2.725.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей),

=75.9 (стоимость 1 доллара равна 75.9 российских рублей), EUR/USD =1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар),

=1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар), EUR/RUB =82.9 (82.9 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .