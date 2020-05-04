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Валюты пошли в рост курсы валют на 4 мая 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.34 – 2.45 рублей, курс продажи доллара 2.45 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.55 – 2.677 рублей, купить – 2.66 – 2.725.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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