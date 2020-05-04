Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодечненская милиция ищет автовладельцев, у которых пропала техника FM-модуляторы, а также магнитолы и флешку нашли у мужчин, которых задержали во время кражи. Оказалось, что за одну ночь напарники обнесли 4 машины. Но вот по каким...

FM-модуляторы, а также магнитолы и флешку нашли у мужчин, которых задержали во время кражи. Оказалось, что за одну ночь напарники обнесли 4 машины. Но вот по каким адресам находились авто, сообщники не помнят, ведь были изрядно пьяны. Fiat стал последним вскрытым транспортом. Его владелец застал жуликов на месте преступления, когда те копошились в салоне. Мужчина задержал подозреваемых и вызвал правоохранителей. Установлено, что замки подельники вскрывали отверткой.