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Молодечненская милиция ищет автовладельцев, у которых пропала техника

04.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

FM-модуляторы, а также магнитолы и флешку нашли у мужчин, которых задержали во время кражи. Оказалось, что за одну ночь напарники обнесли 4 машины. Но вот по каким адресам находились авто, сообщники не помнят, ведь были изрядно пьяны. Fiat  стал последним вскрытым транспортом. Его владелец застал жуликов на месте преступления, когда те копошились в салоне. Мужчина задержал подозреваемых и вызвал правоохранителей. Установлено, что замки подельники вскрывали отверткой. 
 
 
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FM-модуляторы, а также магнитолы и флешку нашли у мужчин, которых задержали во время кражи. Оказалось, что за одну ночь напарники обнесли 4 машины. Но вот по каким...
 
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