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Директор Ивьевской ДШИ занесена на Доску почета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

04.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Постановлением Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма от 22.04.2020 №77 за активную и плодотворную деятельность по защите трудовых, социально-экономических и законных интересов членов профсоюза  на Доску почета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма занесена  Инна Михайловна Шукова, директор ГУО «Ивьевская ДШИ», председатель Ивьевской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Директор Ивьевской ДШИ занесена на Доску почета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

 

 
 
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Постановлением Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма от 22.04.2020 №77 за...
 
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