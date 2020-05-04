Директор Ивьевской ДШИ занесена на Доску почета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма

Постановлением Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма от 22.04.2020 №77 за активную и плодотворную деятельность по защите трудовых, социально-экономических и законных интересов членов профсоюза на Доску почета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма занесена Инна Михайловна Шукова, директор ГУО «Ивьевская ДШИ», председатель Ивьевской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.