Почему возникает тошнота и как с ней справиться

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Тошнота может случаться по понятным причинам: пищевое отравление, переедание, длительное голодание. Но есть и другие факторы, которые влияют на ее возникновение и могут свидетельствовать о серьезных отклонениях в работе желудочно-кишечного тракта. Почему бывает тошнота и когда это не норма? На вопросы отвечает врач-терапевт высшей категории Людмила Караневич.

Как и почему может возникать тошнота?

Чувство тошноты сложно описать словами, но оно знакомо абсолютно каждому. Это тягостное ощущение в подложечной области и глотке с непроизвольным побуждением к рвоте, нередко предшествует ей. При тошноте тонус желудка снижен, перистальтика сильно замедлена, а при позывах к рвоте отмечается судорожное сокращение дыхательных мышц, диафрагмы и передней брюшной стенки.

Ощущение тошноты регулируется рвотным центром и другими структурами головного мозга, которые, получив сигнал от рецепторов желудочно-кишечного тракта, глотки, брюшины, коронарных артерий или вестибулярного аппарата, запускают процесс, приводящий к резкому снижению тонуса желудка. Это состояние часто сопровождается гиперсаливацией (значительным слюноотделением). Стимуляция рвотного центра может происходить при гипоксии (снижении содержания кислорода в крови), декомпенсации сахарного диабета, инфекции, под воздействием лекарственных средств и пр.

Какие заболевания чаще провоцируют тошноту?

Тошнота может являться симптомом многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Разделить их можно на две большие группы:

заболевания, требующие срочного хирургического вмешательства, — острый панкреатит, аппендицит, кишечная непроходимость, перитонит; хронические заболевания — чаще верхних отделов желудочно-кишечного тракта (желудка, поджелудочной железы, печени и др.). Часто сопровождается тошнотой функциональная диспепсия — состояние, когда нет анатомической или органической патологии, однако работа желудочно-кишечного тракта нарушена на уровне физиологии, происходит разбалансировка импульсов, которые поступают от желудка в головной мозг, что сопровождается симптоматикой тошноты.

Помимо этого с тошнотой и рвотой протекают острые кишечные инфекции — сальмонеллез, дизентерия, энтеровирусная и ротавирусная инфекции, а также гельминтозы, пищевая токсикоинфекция и пр.

Тошнота и рвота могут провоцироваться повышением внутричерепного давления при черепно-мозговой травме и болезнях головного мозга (ишемический и геморрагический инсульт, опухоль мозга и др.), они зачастую сочетаются с головной болью в ночные и утренние часы. Чувство тошноты может сопровождать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркт миокарда, гипертонический криз, а также быть реакцией на стресс, тревогу, депрессию. При психогенном генезе тошноту может вызвать резкий запах, что-либо увиденное или воспоминания пережитых эмоций.

А что может вызывать тошноту, если не болезнь?

Переедание и употребление в пищу жирных блюд: тошнота будет связана с неспособностью организма переработать большое количество «тяжелой» пищи.

Синдром укачивания или морская болезнь. Этот вид тошноты связан с раздражением рецепторов вестибулярного аппарата при передвижении.

Воздействие токсичных испарений от химических веществ, дыма и т.д.

Побочные эффекты лекарственных средств, например, антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, цитостатиков, кортикостероидов.

Гипертермия — тепловой, солнечный удар.

Беременность.

О чем может сигнализировать тошнота после еды или выкуренной сигареты?

Нарушение питания — частая причина тошноты. Под ним подразумевается переедание (даже однократное), прием слишком жирной пищи и сладких продуктов, употребление жареного, голодание. Пищеварительная система — слаженный механизм: сначала еда поступает в верхние отделы желудка, постепенно продвигается дальше и переваривается специальными ферментами. Желудок похож на мешочек: если его переполнить, он не успевает переработать содержимое и оно «просится» назад. Также неприятный симптом тошноты может появиться при длительных перерывах между приемами пищи.

Что касается тошноты после курения, то она может указывать на то, что пищеварительный тракт страдает от веществ, содержащихся в табачном дыме. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, а это может вызывать чувство тошноты и ноющие боли в подложечной области.

Тошнота при беременности — это норма?

Тошнота бывает у многих беременных. Чаще всего она проявляется в легкой форме по утрам и не беспокоит женщину в течение дня, ее частота не превышает пяти раз в сутки. Это один из первых симптомов токсикоза, появляется на 6−7 неделе и чаще всего прекращается к 12−13-ой. Продолжение тошноты и рвоты во втором и третьем триместрах может быть признаком болезней органов желудочно-кишечного тракта, инфекции мочевыделительной системы, осложнений беременности.

Как понять, что из-за тошноты нужно вызывать скорую?

Если тошнота сопровождается другими тревожными симптомами, то требуется быстрая консультация медицинского специалиста. Это:

необычно сильная головная боль;

давящая, сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать в нижнюю челюсть, левую или правую руку, левую лопатку, спину;

острая боль в животе с нарушением стула (диарея, запор);

лихорадка;

тошнота с повторной или неукротимой рвотой.

В остальных случаях при регулярно повторяющихся приступах тошноты стоит посетить врача-терапевта, чтобы выяснить причину и начать лечение.

Как справиться с тошнотой в домашних условиях?

Поскольку тошнота чаще всего является симптомом какого-либо заболевания, важно выявить и устранить вызывающую ее причину. Если она не связана с болезнью — необходимо исключить вредные факторы:

отказаться от употребления алкоголя и курения;

ограничить употребление лекарственных средств, имеющих побочные эффекты в виде повреждения слизистой желудка (парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства и др.);

нормализовать режим питания и избегать пищи с резким запахом и вкусом;

есть только при появлении чувства голода;

готовить высокобелковые завтраки и грамотно ограничить количество продуктов, обладающих сильным сокогонным действием — содержащих специи, грубую клетчатку (овощи, ягоды, отруби, цельнозерновой хлеб, бобовые, сухофрукты).

Активированный уголь или ромашка помогут?

Такие адсорбенты, как активированный уголь, не обладают прямым противорвотным действием, однако благодаря своим свойствам они адсорбируют находящиеся в просвете желудочно-кишечного тракта бактерии и вирусы и могут помогать при кишечных инфекциях, пищевых отравлениях.

Для устранения тошноты и рвоты при самолечении часто применяют растительные средства — имбирь , ромашку, мяту. Важно помнить, что фитопрепараты — это тоже лекарства, и употребление их в больших количествах небезопасно. Кроме того, не все из них проходили клинические исследования. Цветки ромашки аптечной, корень имбиря можно использовать в качестве немедикаментозного варианта лечения, они имеют некоторые положительные эффекты при тошноте и рвоте. Согласно рекомендациям ВОЗ, имбирь и ромашка могут использоваться при токсикозе беременных. Однако при их применении следует проконсультироваться с акушером-гинекологом.