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В Минске появилась оплата за проезд в транспорте через смартфон
Источник материала: ОНТ
В общественном транспорте Минска появилась оплаты проезда в общественном транспорте при помощи смартфона. Об этом в своем telegram-канале
Новый мобильный сервис TIX, предназначенный для оплаты проезда и багажа в общественном транспорте, внедряется Беларусбанком. Как отмечается в сообщении Мингорисполкома, главное преимущество технологии – это проведение операции по оплате в режиме реального времени, а не в отложенном режиме. Кроме того, приложение гарантирует надежность оплаты и сохранность денежных средств пассажира.
Воспользоваться услугой пока можно будет только на автобусных маршрутах №1 и №100. Для этого нужно будет установить приложение TIX на свой смартфон и привязать к нему свою банковскую карту. Работает сервис сразу на четырех языках – белорусском, русском, польском и английском.
Фото: telegram-канал "Минск. Официально"
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В общественном транспорте Минска появилась оплаты проезда в общественном транспорте при помощи смартфона. Об этом в своем telegram-канале сообщает Мингорисполком....
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