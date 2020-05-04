ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самый сильный биатлонист мира рассказал, когда завершит карьеру

04.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, на данный момент сильнейший на планете, объявил, что завершит профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2026 года в Милане, пишет РБК.


Фото: Reuters

«Планирую выступать до 2026 года, по окончании Олимпиады в Италии завершу карьеру. Это подходящий момент. Мне уже будет 33 года. Годы пролетают незаметно, но с мотивацией у меня никогда не было проблем», — приводит слова норвежца TV2.

Спортсмен также отметил, что миланские Игры должны получиться увлекательными как для участников, так и для зрителей.

26-летний норвежец стал олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке, также он десять раз выигрывал на чемпионатах мира. Кроме того, Бё — двукратный победитель общего зачета Кубка мира (сезоны 2018/19 и 2019/2020).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кто хотел - стал олигархом». Как зарождался, а теперь умирает рынок автозапчастей в Малиновке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика