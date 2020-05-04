Самый сильный биатлонист мира рассказал, когда завершит карьеру

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, на данный момент сильнейший на планете, объявил, что завершит профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2026 года в Милане, пишет РБК.



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«Планирую выступать до 2026 года, по окончании Олимпиады в Италии завершу карьеру. Это подходящий момент. Мне уже будет 33 года. Годы пролетают незаметно, но с мотивацией у меня никогда не было проблем», — приводит слова норвежца TV2.

Спортсмен также отметил, что миланские Игры должны получиться увлекательными как для участников, так и для зрителей.

26-летний норвежец стал олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке, также он десять раз выигрывал на чемпионатах мира. Кроме того, Бё — двукратный победитель общего зачета Кубка мира (сезоны 2018/19 и 2019/2020).