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37-летний минчанин пытался похитить почти полторы тысячи рублей из денежного терминала

04.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пластиковые карточки – не единственный способ для снятия наличных денег из банкомата. Своим примером это доказал 37-летний минчанин, который пытался похитить почти полторы тысячи рублей из денежного терминала. Взломать систему злоумышленнику удалось с помощью  специализированного программного обеспечения. 
Как выяснилось, ранее мужчина работал в одном из банков Минска. В его обязанности входило также и обслуживание денежных терминалов. Именно благодаря этому у бывшего сотрудника и оказалась в руках ценная программа. На какую выручку рассчитывал взломщик банкоматов,  что получил в сухом остатке, расскажет Юрий Шевчук.  

Это видео впервые демонстрируется на телевидение. На записи видно, как мужчина возле банкомата снимает с него деньги. Причем не с помощью пластиковой карточки, а пользуясь специальным программным обеспечением. Впервые к такому неординарному способу снятия наличных денег 37-летний минчанин прибегнул еще в прошлом году. Именно тогда и была сделана эта запись с камеры видеонаблюдения. 
Сколько именно раз мужчина снимал деньги с банкоматов таким незаконным образом, сейчас выясняют правоохранители. Со временем фигурант попал в оперативную разработку сотрудников управления "К". В итоге очередная вылазка взломщика денежных терминалов проходила уже под присмотром оперативников. 
На этот раз мужчина пытался опустошить банкомат в Центральном районе столицы. И стоит сказать, что, как и в прошлый раз, у него все шло по плану,  он даже успел вытащить 1400 рублей. Но насладиться добычей злоумышленник не успел, так как был задержан с поличным. 
Точная сумма ущерба, причиненная взломщиком банкоматов, сейчас устанавливается. Не исключено, что по мере расследования и появления новых эпизодов у цифр появится еще больше нолей на конце. Оперативникам также  предстоит выяснить, как мужчине удалось обойти систему безопасности банка, в котором работал, и заполучить служебное программное обеспечение. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пластиковые карточки – не единственный способ для снятия наличных денег из банкомата. Своим примером это доказал 37-летний минчанин, который пытался похитить...
 
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