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На первых майских торгах евро и доллар отыграли часть апрельских потерь
Источник материала: Партизан
Резким укреплением доллара и евро завершились торги 4 мая на БВФБ, но белорусский рубль смог подорожать к корзине валют на 0,14% благодаря сильно упавшему российскому рублю.
Евро и доллар обвалились до минимума за 1,5 месяца
Курс доллара подскочил на 0,0401 BYN до 2,4544 BYN/USD. Доллару удалось прервать серию из четырёх снижений подряд и отыграть почти половину снижения, которое произошло за это время.
Американец с минимума за полтора месяца вырос до максимума за 10 дней.
Курс евро рванул вверх сразу на 0,0584 BYN до 2,6845 BYN/EUR и покинул минимум за 48 дней.
Курс российского рубля рухнул на 0,0686 BYN до 3,2502 BYN/100 RUB, оставив максимум за 15 дней.
Итоги апреля 2020 на валютном рынке Беларуси
Белорусскому рублю удалось очень сильно укрепиться к евро и доллару по итогам месяца. Лишь российский рубль вырвался из цепких лап белорусской валюты и немного подорожал:
курс доллара обвалился на 17 копеек (−6,63%);
курс евро рухнул почти на 22 копейки (−7,68%);
сотня российских рублей подорожала меньше чем на 3 копейки (+0,84%);
корзина валют подешевела на 3,16%.
Центробанк России
Россия до 11 мая включительно будет находиться на майских праздниках. При этом Московская биржа работает, а Банк России нет.
Это означает, что официальные курсы ЦБРФ не будут меняться до конца праздников.
Напомним, что последний раз Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 72,7263 — минимуме за полтора месяца, а официальный курс евро на уровне 79,1189 российских рублей — минимуме почти за два месяца.
Сегодня в 13–00 на Московской бирже доллар торговался на уровне 75,43 RUB/USD, а евро на уровне 82,52 RUB/EUR. Обе валюты находятся гораздо выше официальных курсов на сегодня.
Итоги апреля на валютном рынке РФ
Российский рубль значительно укрепился и к доллару, и к евро:
курс доллара за месяц обвалился на 5 рублей (−6,44%);
курс евро рухнул на 6,62 рубля (−7,72%).
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Резким укреплением доллара и евро завершились торги 4 мая на БВФБ, но белорусский рубль смог подорожать к корзине валют на 0,14% благодаря сильно упавшему...
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