На первых майских торгах евро и доллар отыграли часть апрельских потерь

Евро и доллар обвалились до минимума за 1,5 месяца





Курс доллара подскочил на 0,0401 BYN до 2,4544 BYN/USD. Доллару удалось прервать серию из четырёх снижений подряд и отыграть почти половину снижения, которое произошло за это время.





Американец с минимума за полтора месяца вырос до максимума за 10 дней.





Курс евро рванул вверх сразу на 0,0584 BYN до 2,6845 BYN/EUR и покинул минимум за 48 дней.





Курс российского рубля рухнул на 0,0686 BYN до 3,2502 BYN/100 RUB, оставив максимум за 15 дней.









Итоги апреля 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось очень сильно укрепиться к евро и доллару по итогам месяца. Лишь российский рубль вырвался из цепких лап белорусской валюты и немного подорожал:





курс доллара обвалился на 17 копеек (−6,63%);

курс евро рухнул почти на 22 копейки (−7,68%);

сотня российских рублей подорожала меньше чем на 3 копейки (+0,84%);





Центробанк России

Россия до 11 мая включительно будет находиться на майских праздниках. При этом Московская биржа работает, а Банк России нет.





Это означает, что официальные курсы ЦБРФ не будут меняться до конца праздников.





Напомним, что последний раз Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 72,7263 — минимуме за полтора месяца, а официальный курс евро на уровне 79,1189 российских рублей — минимуме почти за два месяца.





Сегодня в 13–00 на Московской бирже доллар торговался на уровне 75,43 RUB/USD, а евро на уровне 82,52 RUB/EUR. Обе валюты находятся гораздо выше официальных курсов на сегодня.









Итоги апреля на валютном рынке РФ

Российский рубль значительно укрепился и к доллару, и к евро:





курс доллара за месяц обвалился на 5 рублей (−6,44%);

курс евро рухнул на 6,62 рубля (−7,72%).



