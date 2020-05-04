Где в Ганцевичском районе разрешено купаться в этом году?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Ганцевичская районная организация ОСВОД, в преддверии купального сезона, обращается ко всем жителям города Ганцевичи и Ганцевичского района с призывом не нарушать мер безопасности при отдыхе на водоемах, а также просит родителей, бабушек и дедушек не отпускайте своих детей и внуков купаться без Вас.

Решением Ганцевичского районного исполнительного комитета

от 30 марта 2020 года № 311 определены места для купания граждан на территории района, это акватория пляжа «Южный» в г. Ганцевичи и северная часть акватории озера Красное у аг. Люсино. Этим же решением так же определены водоемы, где купание опасно для жизни людей, а именно:

водоем возле бани в деревне Денисковичи; озеро «Щильное»; озера «Качайское» и «Горное»; лопань «Сельцовая» в агрогородке Люсино; река Лань вблизи пешеходного моста через реку; река Начь (Купальня) у деревни Крышиловичи; река Цна у агрогородка Мальковичи; река Лань в урочище «Пляж» у аг. Чудин; пруд «Юлино»; водохранилище «Дамба» в деревне Малые Круговичи; водохранилище «Раздяловичское»; обводненный карьер «Бобрик; пруды в г. Ганцевичи по ул. Красноармейской, 60, в районе жилых домов № 51,53,61 по ул. Октябрьской, по ул. Строителей в районе жилого дома № 12; северо-восточная часть обводненного карьера в микрорайоне «Южный» расположенную за переходным мостом и юго-западная часть этого же карьера.

Также напоминаем, что в соответствии с решением Ганцевичского районного исполнительного комитета от 16 июля 2015 года № 505 купание граждан запрещено в мелиоративных каналах и пожарных водоемах, а также в прудах по ул. Набережной в г. Ганцевичи и по ул. Октябрьской в д. Задубъе. За купание в данных местах статьей 23.63. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Председатель Ганцевичской районной организации ОСВОД

А.В. Монтик

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