Завершился седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. Итоги

Источник материала: ОНТ

Завершился седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу. «Слуцк» по-прежнему лидирует, а БАТЭ поднялся на третье место.

Клуб из Борисова на своём поле обыграл «Неман» – 3:1. Кстати, для БАТЭ матч был тысячным в истории. Пенальти реализовал капитан — Игорь Стасевич, который также отдал две голевые передачи. Для опытного полузащитника это первые результативные очки в нынешнем сезоне.

Футболисты «Славии» на выезде одержали волевую победу над «Витебском» – 3:2. Голевыми дублями отметились Ион Николаеску в составе хозяев и Максим Слюсар у гостей. Уверенную победу одержали футболисты бресткого «Динамо»: в Бобруйске обыграли «Белшину» со счетом 3:0. В Солигорске «Шахтёр» разгромил «Ислочь» – 4:0. Дважды забил Виталий Лисакович.

После седьмого тура в чемпионате Беларуси лидирует «Слуцк» — у команды 16 очков и пять побед.На втором месте — «Торпедо-БелАЗ», набравшее 14 баллов. В тройке — футболисты БАТЭ. У борисовчан 13 очков.

В гонке бомбардиров лидируют Евгений Шикавка из минского «Динамо» и Джасурбек Яхшибоев. Эти нападающие забили по четыре мяча и отдали по голевой передаче. Следующий тур стартует 8 мая. В центральном матче сыграют два «Динамо» – брестское и минское.

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