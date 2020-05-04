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Александр Лукашенко и Игорь Додон провели переговоры в формате видеоконференции

04.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры пообщались в формате видеосвязи. Одной из главных тем стал предстоящий юбилей Победы.

Александр Лукашенко и Игорь Додон провели переговоры в формате видеоконференции

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Какие темы обсудили главы государств

Александр Лукашенко поздравил коллегу с наступающим праздником и передал молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. По словам главы государства, наши страны в той войне были вместе и до сих пор не растеряли это великое достояние. Также Лукашенко отметил, что мы высоко ценим, что в последние годы Беларусь и Молдова сблизились и сегодня в двусторонних отношениях нет проблем ни в экономике, ни в политике.   

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры пообщались в...
 
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