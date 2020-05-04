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Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа

04.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа

"Знайте, что вы в Беларуси всегда желанный гость. В любое время, как только вам позволят обстоятельства. Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил глава государства.

Что касается предстоящих президентских выборов в Молдове, Александр Лукашенко отметил, что Игорь Додон получает все большую поддержку молдавского народа. "Мне кажется, что молдавский народ готов поддержать те предложения, которые вы сегодня со своей командой внесли на рассмотрение молдаван", - уверен белорусский лидер.

Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа

Президент заверил, что Беларусь готова, как и прежде, активно развивать сотрудничество с Молдовой: "Знайте, что мы всегда рядом, всегда готовы поддерживать ваш народ. Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, мы готовы ехать к вам, лететь, торговать, общаться. Будем рады видеть и представителей Молдовы у нас в Беларуси".

 
 
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  В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время...
 
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