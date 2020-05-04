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Лукашенко зазывает лидеров ЕАЭС на очную встречу в разгар эпидемии

04.05.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news-life.org

Сегодня во время видеоконференции с главой Молдовы Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести саммит ЕАЭС в очном формате.

Сегодня Александр Лукашенко в формате видеоконференции пообщался с президентами Молдовы и Казахстана. Во время беседы с Игорем Додоном белорусский президент заявил, что желал бы провести предстоящий саммит ЕАЭС в очной форме. При этом Лукашенко заверил, что подчинится решению других участников саммита.

«Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка", - цитирует Лукашенко Белта.

По его словам, эту идею он озвучил и во время беседы с президентом Казахстана Токаевым, который проконсультируется по этому поводу с лидером России.

Как известно, последние недели  Владимир Путин работал в режиме самоизоляции, общаясь с подчиненными и внешним миром в режиме видеоконференций из свой подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Саммит ЕАЭС запланирован на 19 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня во время видеоконференции с главой Молдовы Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести саммит ЕАЭС в очном формате.
 
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