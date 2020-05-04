В Минске в решётке балкона застрял мужчина. Он хотел попасть домой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Спасатели получили сообщение о том, что в решетке дома по проспекту Рокоссовского застрял мужчина.

Оказалось, что 60-летний минчанин забыл ключи от квартиры. И попытался попасть в нее через балкон. Это местный житель делал не в первый раз.



Фото: МЧС

Однако мужчина застрял и не мог выбраться. Работников МЧС вызвали прохожие.

Спасатели достали застрявшего. Мужчина не пострадал.