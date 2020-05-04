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В Минске в решётке балкона застрял мужчина. Он хотел попасть домой

04.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Спасатели получили сообщение о том, что в решетке дома по проспекту Рокоссовского застрял мужчина.  

Оказалось, что 60-летний минчанин забыл ключи от квартиры. И попытался попасть в нее через балкон. Это местный житель делал не в первый раз.   

В Минске в решётке балкона застрял мужчина. Он хотел попасть домой
Фото: МЧС  

Однако мужчина застрял и не мог выбраться. Работников МЧС вызвали прохожие.   

Спасатели достали застрявшего. Мужчина не пострадал.  

В Калинковичах голова 3-летнего мальчика застряла в системном блоке (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял.   По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Спасатели получили...
 
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