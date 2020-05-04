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В Минске в решётке балкона застрял мужчина. Он хотел попасть домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял.
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Оказалось, что 60-летний минчанин забыл ключи от квартиры. И попытался попасть в нее через балкон. Это местный житель делал не в первый раз.
Однако мужчина застрял и не мог выбраться. Работников МЧС вызвали прохожие.
Спасатели достали застрявшего. Мужчина не пострадал.
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел попасть домой через балкон, но застрял. По информации МЧС, происшествие случилось днем 3 мая. Спасатели получили...
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