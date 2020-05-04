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В Кобрине мужчина обнаружил на своем участке снаряд

04.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Кобрине мужчина обнаружил на своем участке снаряд времен Великой Отечественной войны. Такая информация размещена на сайте УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Кобрине мужчина обнаружил на своем участке снаряд

Фото УВД Брестского облисполкома

В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о том, что горожанин во время земляных работ обнаружил боеприпас. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов не обнаружено. Найденный является артиллерийским снарядом 23 мм, он уничтожен.

 
 
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В Кобрине мужчина обнаружил на своем участке снаряд
 
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