Беларусбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья









"С 1 мая прием документов на кредитование покупки жилого помещения на общих условиях банка временно приостановлен", - сообщили там.





Сориентировать, когда кредитование на покупку жилой недвижимости возобновится, в контакт-центре "Беларусбанка" не смогли.





"Информация о сроках возобновления выдачи кредитов на текущий момент не поступала", - рассказала оператор.





Также не смогли прокомментировать, с чем связано решение банка приостановить выдачу таких кредитов.





В то же время, Беларусбанк до сих пор выдает кредиты на строительство и реконструкцию жилья. Можно заключить также кредитные договоры в рамках партнерских программ с застройщиками на долевое строительство жилья, договоры на покупку и строительство недвижимости по системе строительных сбережений, на приобретение и реконструкцию на льготных условиях. По-прежнему доступны кредиты и на строительство дач.





С начала марта многие белорусские банки пересмотрели свои кредитные предложения. В частности, некоторые сократили объемы потребительского кредитования и пересмотрели условия предоставления рассрочек.



