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Беларусбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья
Источник материала: Партизан
Беларусбанк временно приостановил выдачу кредитов физлицам на покупку жилья на общих основаниях, эту информацию подтвердили в контакт-центре финансового учреждения.
"С 1 мая прием документов на кредитование покупки жилого помещения на общих условиях банка временно приостановлен", - сообщили там.
Сориентировать, когда кредитование на покупку жилой недвижимости возобновится, в контакт-центре "Беларусбанка" не смогли.
"Информация о сроках возобновления выдачи кредитов на текущий момент не поступала", - рассказала оператор.
Также не смогли прокомментировать, с чем связано решение банка приостановить выдачу таких кредитов.
В то же время, Беларусбанк до сих пор выдает кредиты на строительство и реконструкцию жилья. Можно заключить также кредитные договоры в рамках партнерских программ с застройщиками на долевое строительство жилья, договоры на покупку и строительство недвижимости по системе строительных сбережений, на приобретение и реконструкцию на льготных условиях. По-прежнему доступны кредиты и на строительство дач.
С начала марта многие белорусские банки пересмотрели свои кредитные предложения. В частности, некоторые сократили объемы потребительского кредитования и пересмотрели условия предоставления рассрочек.
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Беларусбанк временно приостановил выдачу кредитов физлицам на покупку жилья на общих основаниях, эту информацию подтвердили в контакт-центре финансового...
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