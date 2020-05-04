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«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

04.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Накануне праздника во всех уголках страны возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат. 4 мая к патриотической эстафете присоединились представители Белгосфилармонии. Они возложили цветы к Вечному огню у основания монумента Победы.  

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Александр Анисимов, народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:
Постоять около Вечного огня и вспомнить тех, кто отдал жизнь за то, что мы сейчас с вами здесь находимся, это не просто красивый жест, это движение души. Для кого в семье этот день, День Победы, многое значит, я желаю здоровья, семейного благополучия. Я хочу, чтобы эти непростые дни, которые мы сейчас переживаем (и они, к сожалению, совпали с этим праздником), закончились без потерь, чтобы мы обновленные, вот как этот монумент, вступили, может быть, в новую полосу своей истории, своей жизни. 

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

На церемонии также присутствовали представители Академии музыки и хореографической гимназии-колледжа.

Люди в материале: Александр Анисимов

 
 
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Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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