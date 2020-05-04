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«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне праздника во всех уголках страны возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат. 4 мая к патриотической эстафете присоединились представители Белгосфилармонии. Они возложили цветы к Вечному огню у основания монумента Победы.
Александр Анисимов, народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:
На церемонии также присутствовали представители Академии музыки и хореографической гимназии-колледжа.
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«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню
Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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