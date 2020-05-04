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Девушка показала, как изменилось ее лицо после похудения на 40 кг

04.05.2020 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользовательница сайта Reddit показала, насколько изменилось её лицо, после того как она похудела на 40 килограммов. Комментаторы удивлены ее метаморфозой, а некоторые считают, что она до и после похудения — два разных человека, пишет medialeaks.

Девушка под ником hellaflop поделилась на сайте Reddit историей своего преображения, ведь, по её словам, смогла похудеть со 136 до 96 килограммов.


hellaflop до похудения

Реддиторша призналась: в свои 16 лет она ощущала себя в ловушке из-за того, что постоянно ходила взвешиваться, не замечая при этом изменений во внешности и цифрах:

— Я часто вставала на весы и расстраивалась. Я будто была в ловушке, но решила, что буду просто взвешиваться раз в неделю, и мне помогло.

По словам hellaflop, она всю жизнь страдала от лишнего веса, и именно постоянный дискомфорт стимулировал её начать меняться:

— Я носила куртки с капюшоном даже в жару. Мне было трудно найти одежду на себя. Я ходила в комиссионный магазин и чуть не плакала из-за того, сколько всего я не могла носить.

В посте девушка рассказала, что впервые за долгое время почувствовала себя комфортно в своем теле только в начале мая. Тем более что изменения коснулись не только ее фигуры, но и лица. 4 мая hellaflop показала коллаж из двух снимков, на которых видно, насколько внешность девушки изменилась с потерей килограммов.


Увидев фотографии hellaflop до и после похудения, люди были впечатлены. Некоторые комментаторы отметили, что теперь девушка совершенно не похожа на прежнюю себя:

— Вау, это как будто два разных человека. Похожи только брови!
— Как будто другой человек.
— Просто колоссальная разница.
— Это фантастический результат! Изменения налицо!

 
 
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