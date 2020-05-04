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Девушка показала, как изменилось ее лицо после похудения на 40 кг
Источник материала: Tut.by
Пользовательница сайта Reddit показала, насколько изменилось её лицо, после того как она похудела на 40 килограммов. Комментаторы удивлены ее метаморфозой, а некоторые считают, что она до и после похудения — два разных человека,
Девушка под ником hellaflop поделилась на сайте Reddit историей своего преображения, ведь, по её словам, смогла похудеть со 136 до 96 килограммов.
Реддиторша призналась: в свои 16 лет она ощущала себя в ловушке из-за того, что постоянно ходила взвешиваться, не замечая при этом изменений во внешности и цифрах:
— Я часто вставала на весы и расстраивалась. Я будто была в ловушке, но решила, что буду просто взвешиваться раз в неделю, и мне помогло.
По словам hellaflop, она всю жизнь страдала от лишнего веса, и именно постоянный дискомфорт стимулировал её начать меняться:
— Я носила куртки с капюшоном даже в жару. Мне было трудно найти одежду на себя. Я ходила в комиссионный магазин и чуть не плакала из-за того, сколько всего я не могла носить.
В посте девушка рассказала, что впервые за долгое время почувствовала себя комфортно в своем теле только в начале мая. Тем более что изменения коснулись не только ее фигуры, но и лица. 4 мая hellaflop показала коллаж из двух снимков, на которых видно, насколько внешность девушки изменилась с потерей килограммов.
Увидев фотографии hellaflop до и после похудения, люди были впечатлены. Некоторые комментаторы отметили, что теперь девушка совершенно не похожа на прежнюю себя:
— Вау, это как будто два разных человека. Похожи только брови!
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