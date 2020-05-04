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Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок
Источник материала: СТВ
Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом.
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Перед тем, как упасть лицом в песок, Мэри Джеймс счастливо кричала от того, что ее транспорт разогнался до такой большой скорости.
Мама ребенка Эмили отметила, что ее дочь обожает подшучивать над другими.
С Мэри Джеймс все хорошо после этого падения, она была в шлеме. Девочка сразу же встала и отряхнулась от песка. Родители, которые снимали видео, не смогли сдержать смеха.
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Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом. По информации Daily Mail, девочка по...
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