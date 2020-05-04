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Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

04.05.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом.    

По информации Daily Mail, девочка по имени Мэри Джеймс съезжала на своем ярком самокате с горки. Но прямо у ее подножия был рассыпан песок – самокат резко перестал ехать, и девочка упала.  

Видео падения смотрите здесь.  

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

Перед тем, как упасть лицом в песок, Мэри Джеймс счастливо кричала от того, что ее транспорт разогнался до такой большой скорости.     

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

Мама ребенка Эмили отметила, что ее дочь обожает подшучивать над другими.    

Мама хохотала: маленькая девочка ехала на самокате с горки и не ожидала, что в конце неё песок

С Мэри Джеймс все хорошо после этого падения, она была в шлеме. Девочка сразу же встала и отряхнулась от песка. Родители, которые снимали видео, не смогли сдержать смеха.  

Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения (читать далее).  

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Соцсети рассмешило видео, 5-летняя героиня которого так сильно разогналась с горки, что не справилась с управлением самокатом.     По информации Daily Mail, девочка по...
 
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