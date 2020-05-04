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Крутые театральные проекты столицы просят о помощи

04.05.2020 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучшие театральные проекты Минска просят вашей помощи. На площадке по сбору средств molamola компании «АРТ Корпорейшн», HomoCosmos и лаборатория социального театра ECLAB объявили о том, что нуждаются в финансовой поддержке в трудные для театральной сферы времена. Ваш ход!

«ТОКТеатр»


Сцена из спектакля «Песнь песней». Фото: Анна Шарко

«ТОКтеатр» — большой и активный проект компании «АРТ Корпорейшн», которая организовывает «ТЕАРТ» и «Лістапад», а также ретроспективу японского кино в «Пионере». В рамках проекта вы видели «самый честный спектакль «Опиум», «постановку, достойную пяти звезд» «Стражи Тадж-Махала», дерзкую и кровожадную «Песнь песней» и еще шесть крутых спектаклей. С 30 марта из-за распространения COVID-19 команде проекта пришлось отменить все показы.

— Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи, потому что, как и многие культурные инициативы, не можем существовать без зрителя. Мы запускаем кампанию по сбору средств, которые могут нам продержаться в условиях пандемии и вернуться как можно скорее, — сообщают в «АРТ Корпорейшн».

Сейчас проект готовит к выпуску спектакль «R3» Александра Янушкевича. С вашей поддержкой ребята смогут продолжить нужную театру работу: обновлять реквизит, костюмы и декорации.

Сбор средств только начался. Помочь можно тут.

HomoCosmos


Сцена из спектакля «Увидеть розового слона». Фото: Анжелика Грекович

Еще один театральный проект, которому сейчас нужна ваша помощь, — это HomoCosmos. Вы могли видеть их спектакли «Камера, якую дала мне маці», «Бог щекотки», «Раскрытие», «Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей» и «Увидеть розового слона».

Представители компании делятся, что вынужденные переносы и отмены спектаклей лишают команду дохода, который позволял создавать премьеры и покрывать обязательные ежемесячные расходы.

— Премьеры мы перенесли на осень 2020 года, но мы не можем отменить платежи в бюджет, отдельные арендные выплаты, свое существование. Немаловажно в сложившейся ситуации финансово поддержать актеров и менеджеров, оставшихся с совершенно мизерными средствами либо вовсе без достатка, но продолжающих работать на перспективу.

На данный момент собрано 120 рублей. Помочь можно тут.

Лаборатория социального театра ECLAB


Сцена из спектакля «Родные люди?». Фото: teart.by

О помощи попросила и Лаборатория социального театра ECLAB, которая создает документальные спектакли на остросоциальные темы. Возможно, вы видели постановки Лаборатории «11 апреля» о теракте в минском метро и докудраму о домашнем насилии «Родные люди?». Команда проекта рассказывает:

— У нас большие планы на будущее, и уже сейчас мы активно работаем над новой постановкой — на этот раз мы хотим поговорить о неравенстве и о том, как мы сами (зачастую неосознанно) поддерживаем механизмы дискриминации.
Постановочный процесс требует больших временных и, конечно, финансовых вложений. Поэтому мы будем рады любой помощи с вашей стороны — а результаты своей поддержки и нашей работы вы сможете увидеть в июне на премьере нового спектакля.

На данный момент собрано 330 рублей. Помочь можно тут.

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Теги: Минск
 
 
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Лучшие театральные проекты Минска просят вашей помощи. На площадке по сбору средств molamola компании «АРТ Корпорейшн», HomoCosmos и лаборатория социального театра ECLAB...
 
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