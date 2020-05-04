Крутые театральные проекты столицы просят о помощи

Источник материала: Tut.by

Лучшие театральные проекты Минска просят вашей помощи. На площадке по сбору средств molamola компании «АРТ Корпорейшн», HomoCosmos и лаборатория социального театра ECLAB объявили о том, что нуждаются в финансовой поддержке в трудные для театральной сферы времена. Ваш ход!

«ТОКТеатр»



Сцена из спектакля «Песнь песней». Фото: Анна Шарко

«ТОКтеатр» — большой и активный проект компании «АРТ Корпорейшн», которая организовывает «ТЕАРТ» и «Лістапад», а также ретроспективу японского кино в «Пионере». В рамках проекта вы видели «самый честный спектакль «Опиум» , «постановку, достойную пяти звезд» «Стражи Тадж-Махала» , дерзкую и кровожадную «Песнь песней» и еще шесть крутых спектаклей. С 30 марта из-за распространения COVID-19 команде проекта пришлось отменить все показы.

— Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи, потому что, как и многие культурные инициативы, не можем существовать без зрителя. Мы запускаем кампанию по сбору средств, которые могут нам продержаться в условиях пандемии и вернуться как можно скорее, — сообщают в «АРТ Корпорейшн».

Сейчас проект готовит к выпуску спектакль «R3» Александра Янушкевича. С вашей поддержкой ребята смогут продолжить нужную театру работу: обновлять реквизит, костюмы и декорации.

Сбор средств только начался. Помочь можно тут .

HomoCosmos



Сцена из спектакля «Увидеть розового слона». Фото: Анжелика Грекович

Еще один театральный проект, которому сейчас нужна ваша помощь, — это HomoCosmos. Вы могли видеть их спектакли «Камера, якую дала мне маці» , «Бог щекотки» , «Раскрытие» , «Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей» и «Увидеть розового слона» .

Представители компании делятся, что вынужденные переносы и отмены спектаклей лишают команду дохода, который позволял создавать премьеры и покрывать обязательные ежемесячные расходы.

— Премьеры мы перенесли на осень 2020 года, но мы не можем отменить платежи в бюджет, отдельные арендные выплаты, свое существование. Немаловажно в сложившейся ситуации финансово поддержать актеров и менеджеров, оставшихся с совершенно мизерными средствами либо вовсе без достатка, но продолжающих работать на перспективу.

На данный момент собрано 120 рублей. Помочь можно тут .

Лаборатория социального театра ECLAB



Сцена из спектакля «Родные люди?». Фото: teart.by

О помощи попросила и Лаборатория социального театра ECLAB, которая создает документальные спектакли на остросоциальные темы. Возможно, вы видели постановки Лаборатории «11 апреля» о теракте в минском метро и докудраму о домашнем насилии «Родные люди?» . Команда проекта рассказывает:

— У нас большие планы на будущее, и уже сейчас мы активно работаем над новой постановкой — на этот раз мы хотим поговорить о неравенстве и о том, как мы сами (зачастую неосознанно) поддерживаем механизмы дискриминации.

Постановочный процесс требует больших временных и, конечно, финансовых вложений. Поэтому мы будем рады любой помощи с вашей стороны — а результаты своей поддержки и нашей работы вы сможете увидеть в июне на премьере нового спектакля.

На данный момент собрано 330 рублей. Помочь можно тут .

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