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Крутые театральные проекты столицы просят о помощи
Источник материала: Tut.by
Лучшие театральные проекты Минска просят вашей помощи. На площадке по сбору средств molamola компании «АРТ Корпорейшн», HomoCosmos и лаборатория социального театра ECLAB объявили о том, что нуждаются в финансовой поддержке в трудные для театральной сферы времена. Ваш ход!
«ТОКТеатр»
«ТОКтеатр» — большой и активный проект компании «АРТ Корпорейшн», которая организовывает «ТЕАРТ» и «Лістапад», а также ретроспективу японского кино в «Пионере». В рамках проекта вы видели «самый честный спектакль
— Сейчас мы нуждаемся в вашей помощи, потому что, как и многие культурные инициативы, не можем существовать без зрителя. Мы запускаем кампанию по сбору средств, которые могут нам продержаться в условиях пандемии и вернуться как можно скорее, — сообщают в «АРТ Корпорейшн».
Сейчас проект готовит к выпуску спектакль «R3» Александра Янушкевича. С вашей поддержкой ребята смогут продолжить нужную театру работу: обновлять реквизит, костюмы и декорации.
Сбор средств только начался. Помочь можно
HomoCosmos
Еще один театральный проект, которому сейчас нужна ваша помощь, — это HomoCosmos. Вы могли видеть их спектакли
Представители компании делятся, что вынужденные переносы и отмены спектаклей лишают команду дохода, который позволял создавать премьеры и покрывать обязательные ежемесячные расходы.
— Премьеры мы перенесли на осень 2020 года, но мы не можем отменить платежи в бюджет, отдельные арендные выплаты, свое существование. Немаловажно в сложившейся ситуации финансово поддержать актеров и менеджеров, оставшихся с совершенно мизерными средствами либо вовсе без достатка, но продолжающих работать на перспективу.
На данный момент собрано 120 рублей. Помочь можно
Лаборатория социального театра ECLAB
О помощи попросила и Лаборатория социального театра ECLAB, которая создает документальные спектакли на остросоциальные темы. Возможно, вы видели постановки Лаборатории
— У нас большие планы на будущее, и уже сейчас мы активно работаем над новой постановкой — на этот раз мы хотим поговорить о неравенстве и о том, как мы сами (зачастую неосознанно) поддерживаем механизмы дискриминации.
На данный момент собрано 330 рублей. Помочь можно
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Лучшие театральные проекты Минска просят вашей помощи. На площадке по сбору средств molamola компании «АРТ Корпорейшн», HomoCosmos и лаборатория социального театра ECLAB...
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