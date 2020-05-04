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7-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: результаты последнего игрового дня

04.05.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 матча и 16 голов – такова цифровая картина последнего игрового дня седьмого тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительном поединке солигорский «Шахтер» сокрушил на домашнем поле «Ислочь».

7-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: результаты последнего игрового дня

«Горняки» выглядели здорово и полностью владели инициативой. Первое взятие ворот случилось уже на 15-й минуте – отличился Лисакович. А вот второго точного удара пришлось ждать долго. На 62-й минуте преимущество своей дружины увеличил Подстрелов. Имея весьма комфортный задел, «Шахтер» не ушел в оборону, а продолжил искать счастье у чужих ворот. И вскоре удача им снова улыбнулась. На 78-й минуте дубль оформил Лисакович, а точку в противостоянии поставил Бодул. 4:0 – более чем убедительная победа дружины Юрия Вернидуба. Кстати, следует отметить, что «Ислочь» не забила ни одного мяча впервые со старта чемпионата.

Вы можете увидеть полную картину игрового дня.

7-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: результаты последнего игрового дня

Благодаря победе БАТЭ вернулся в тройку лучших. Лидирует белорусский «Лестер», как уже прозвали ФК «Слуцк». Вторым идет жодинское «Торпедо». Напомним, матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу пройдут с 8 по 10 мая.

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Новости Беларуси. 4 матча и 16 голов – такова цифровая картина последнего игрового дня седьмого тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24...
 
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