Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллекцию канцелярии, которую нереально сосчитать, собрал у себя в кабинете житель Микашевичей





О том, что у Семена Левковича железный стержень, на работе знают не понаслышке. И даже не один! Кабинет начальника электроцеха РУП «Гранит» в Микашевичах напоминает музейную витрину. Здесь «прописалась» коллекция шариковых ручек из разных стран мира, а догадки об их точном количестве давно стали на предприятии притчей во языцех.

– Не подумайте, это не бардак, – улыбается хозяин «экспозиции» и кивает на свои владения. – Мне нравится такая атмосфера. Когда заказывал мебель для кабинета, решил сделать «отсек» и для ручек. Собирать их начал еще в молодости. Я красиво писал и очень любил это дело. Имел каллиграфический почерк. Когда учился, мои конспекты были образцовыми. Их забирали и вывешивали на стенд за стекло – чтобы показывать остальным. В армии оформлял ленинские тетради. Может, даже до сих пор образцы где-то сохранились. Я любил, чтобы ручка писала хорошо. А в те времена были самые простейшие ручки. Когда в продаже стали появляться какие-то интересные экземпляры, скупал по 10 – 15 штук зараз. Вот так и зарождалось увлечение. Со временем о нем узнали близкие и коллеги, стали дарить эксклюзив из различных стран мира – от Австралии до Южной Кореи.









Так, например, ручка в виде... человеческого пальца прибыла к коллекционеру из Германии, перо в духе Петра I – из культурной столицы России Петербурга. Еще одна «немка» имеет встроенную линейку и уровень, а ее соседка по экспозиции снабжена циркулем. Есть образцы ручной работы и с именными гравировками, подарочные «Паркеры» и забавные экземпляры в виде помады, бутылки, арбуза и даже полицейского. Специально для Семена Семеновича гомельские строители презентовали уникальную ручку, стилизованную под многоэтажку.

И несмотря на то, что эта коллекция будоражит воображение любого вхожего в кабинет руководителя электроцеха, самые ценные экспонаты все же недоступны постороннему глазу. И хранятся в специально отведенном месте. Возможно, еще и поэтому их точное количество – загадка даже для самого владельца, который предпринял множество попыток инвентаризировать все то, что на «витрине» и за ее пределами, но каждый раз сбивался со счета.





– Как-то у меня спросили, сколько всего ручек? Ну, наверное, штук 700 – 800, говорю. А человек, который интересовался, сидел вон там, слева за столом. «Да я только здесь не меньше 300 насчитал», – удивился он. Ну что ж, не возражаю, пусть тогда будет 3600, – смеется владелец. – Если честно, когда их расставлял, начал считать, потом споткнулся и решил, что не интересно будет. Кстати, когда у нас проводилось мероприятие к 23 февраля, мой работник в нем участвовал. И у него спрашивают: а сколько ручек у твоего начальника? Работник впал в ступор, не знает, что и ответить. Я тогда с места кричу: «Скажи 5000, кто ж их считал?». Такие истории происходят постоянно.

Между тем тяга к собирательству у Семена Левковича появилась еще в юные годы. Сначала это были советские значки, которыми детвора тогда увлекалась фактически повально. До наших дней из такой коллекции «дожило» чуть более сотни экземпляров. И все они теперь хранятся в рабочем кабинете. Впрочем, как и многие другие вещи, которые собеседник пытался коллекционировать: карты, зажигалки, часы. Сегодня симпатии Семена Семеновича принадлежат шариковым ручкам.

– Как какой-нибудь Плюшкин: то туда отклонюсь, то сюда, – улыбается он. – Все спрашивают, поскольку я уже пенсионер, куда дену коллекцию. Если возьмет музей, то, скорее всего, отдам туда.





Собеседник Zarya.by, помимо всего прочего, ведет и активную общественную жизнь. Сегодня Семен Левкович – депутат городского и районного Советов депутатов. А в минувшем году профессиональная копилка «гранитовца» пополнилась званием почетного гражданина Лунинецкого района. Поэтому мысли о заслуженном отдыхе пока еще озвучивать рано. Да и расставание с предприятием, которому посвятил не один десяток лет жизни, кажется ему невыносимым. Электроцех РУП «Гранит» стал для Семена Левковича первым и единственным местом работы, здесь ему знакома буквально каждая плиточка и ступенька. Причем во всех смыслах этого слова.

Подниматься по карьерной лестнице приходилось с должности электрослесаря, которой Семен Семенович отдал 15 лет жизни. Затем 9 лет работал мастером, и уже больше 20-ти – руководителем подразделения. В декабре нынешнего года исполнится 45 лет с момента его прихода на «Гранит». Когда молодой специалист пришел сюда после училища, предприятие только-только создавалось.

– Когда я принял электроцех, он еще не был таким, как сейчас, – вспоминает Семен Левкович. – Всё пришлось делать почти с нуля. И я горд тем, что получилось создать для людей условия, которых они никогда не имели. Сегодня наши условия максимально приближены к домашним: есть комната для приема пищи со всей необходимой техникой и красивым камином, бильярд, на Новый год ставим здесь роскошную ёлку. Предлагали мне и другие работы, но предпочел сохранить верность этому коллективу. Я здесь вырос, боюсь, когда уйду на пенсию, мне все это будет сниться. Бывали такие дни, когда с работы доводилось уезжать и в час ночи, и в пять утра. Жена жалуется, мол, ты работу больше любишь всего. Как бы пафосно ни звучало, но это действительно так.











