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Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коллекцию канцелярии, которую нереально сосчитать, собрал у себя в кабинете житель Микашевичей

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

О том, что у Семена Левковича железный стержень, на работе знают не понаслышке. И даже не один! Кабинет начальника электроцеха РУП «Гранит» в Микашевичах напоминает музейную витрину. Здесь «прописалась» коллекция шариковых ручек из разных стран мира, а догадки об их точном количестве давно стали на предприятии притчей во языцех.

– Не подумайте, это не бардак, – улыбается хозяин «экспозиции» и кивает на свои владения. – Мне нравится такая атмосфера. Когда заказывал мебель для кабинета, решил сделать «отсек» и для ручек. Собирать их начал еще в молодости. Я красиво писал и очень любил это дело. Имел каллиграфический почерк. Когда учился, мои конспекты были образцовыми. Их забирали и вывешивали на стенд за стекло – чтобы показывать остальным. В армии оформлял ленинские тетради. Может, даже до сих пор образцы где-то сохранились. Я любил, чтобы ручка писала хорошо. А в те времена были самые простейшие ручки. Когда в продаже стали появляться какие-то интересные экземпляры, скупал по 10 – 15 штук зараз. Вот так и зарождалось увлечение. Со временем о нем узнали близкие и коллеги, стали дарить эксклюзив из различных стран мира – от Австралии до Южной Кореи.

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Так, например, ручка в виде... человеческого пальца прибыла к коллекционеру из Германии, перо в духе Петра I – из культурной столицы России Петербурга. Еще одна «немка» имеет встроенную линейку и уровень, а ее соседка по экспозиции снабжена циркулем. Есть образцы ручной работы и с именными гравировками, подарочные «Паркеры» и забавные экземпляры в виде помады, бутылки, арбуза и даже полицейского. Специально для Семена Семеновича гомельские строители презентовали уникальную ручку, стилизованную под многоэтажку.

И несмотря на то, что эта коллекция будоражит воображение любого вхожего в кабинет руководителя электроцеха, самые ценные экспонаты все же недоступны постороннему глазу. И хранятся в специально отведенном месте. Возможно, еще и поэтому их точное количество – загадка даже для самого владельца, который предпринял множество попыток инвентаризировать все то, что на «витрине» и за ее пределами, но каждый раз сбивался со счета.

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

– Как-то у меня спросили, сколько всего ручек? Ну, наверное, штук 700 – 800, говорю. А человек, который интересовался, сидел вон там, слева за столом. «Да я только здесь не меньше 300 насчитал», – удивился он. Ну что ж, не возражаю, пусть тогда будет 3600, – смеется владелец. – Если честно, когда их расставлял, начал считать, потом споткнулся и решил, что не интересно будет. Кстати, когда у нас проводилось мероприятие к 23 февраля, мой работник в нем участвовал. И у него спрашивают: а сколько ручек у твоего начальника? Работник впал в ступор, не знает, что и ответить. Я тогда с места кричу: «Скажи 5000, кто ж их считал?». Такие истории происходят постоянно.

Между тем тяга к собирательству у Семена Левковича появилась еще в юные годы. Сначала это были советские значки, которыми детвора тогда увлекалась фактически повально. До наших дней из такой коллекции «дожило» чуть более сотни экземпляров. И все они теперь хранятся в рабочем кабинете. Впрочем, как и многие другие вещи, которые собеседник пытался коллекционировать: карты, зажигалки, часы. Сегодня симпатии Семена Семеновича принадлежат шариковым ручкам.

– Как какой-нибудь Плюшкин: то туда отклонюсь, то сюда, – улыбается он. – Все спрашивают, поскольку я уже пенсионер, куда дену коллекцию. Если возьмет музей, то, скорее всего, отдам туда.

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Собеседник Zarya.by, помимо всего прочего, ведет и активную общественную жизнь. Сегодня Семен Левкович – депутат городского и районного Советов депутатов. А в минувшем году профессиональная копилка «гранитовца» пополнилась званием почетного гражданина Лунинецкого района. Поэтому мысли о заслуженном отдыхе пока еще озвучивать рано. Да и расставание с предприятием, которому посвятил не один десяток лет жизни, кажется ему невыносимым. Электроцех РУП «Гранит» стал для Семена Левковича первым и единственным местом работы, здесь ему знакома буквально каждая плиточка и ступенька. Причем во всех смыслах этого слова.

Подниматься по карьерной лестнице приходилось с должности электрослесаря, которой Семен Семенович отдал 15 лет жизни. Затем 9 лет работал мастером, и уже больше 20-ти – руководителем подразделения. В декабре нынешнего года исполнится 45 лет с момента его прихода на «Гранит». Когда молодой специалист пришел сюда после училища, предприятие только-только создавалось.

– Когда я принял электроцех, он еще не был таким, как сейчас, – вспоминает Семен Левкович. – Всё пришлось делать почти с нуля. И я горд тем, что получилось создать для людей условия, которых они никогда не имели. Сегодня наши условия максимально приближены к домашним: есть комната для приема пищи со всей необходимой техникой и красивым камином, бильярд, на Новый год ставим здесь роскошную ёлку. Предлагали мне и другие работы, но предпочел сохранить верность этому коллективу. Я здесь вырос, боюсь, когда уйду на пенсию, мне все это будет сниться. Бывали такие дни, когда с работы доводилось уезжать и в час ночи, и в пять утра. Жена жалуется, мол, ты работу больше любишь всего. Как бы пафосно ни звучало, но это действительно так.

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

Коллекцию ручек из разных стран мира собрал житель Микашевичей

 
 
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  Коллекцию канцелярии, которую нереально сосчитать, собрал у себя в кабинете житель Микашевичей О том, что у Семена Левковича железный стержень, на работе знают...
 
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