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Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Любимый брестчанами и гостями города теплоход «Гродно» приглашает на часовую речную прогулку по Мухавцу.

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Стоимость билетов:

  • взрослый — 6 руб.,
  • школьники, инвалиды, и пенсионеры — 4,2 руб.,
  • дети до 7 лет — бесплатно.

При перевозке одним пассажиром двух и более детей до 7 лет бесплатно перевозится один ребенок, остальные по детским билетам. Билеты приобретаются при входе на теплоход.

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Расписание

Среда, четверг, пятница: 16.00, 18.00, 20.00.

Выходные и праздничные дни: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Кроме того, возле моста уже готовят детскую площадку и аттракционы.

Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

 
Теги: Гродно
 
 
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  Любимый брестчанами и гостями города теплоход «Гродно» приглашает на часовую речную прогулку по Мухавцу. Стоимость билетов: взрослый — 6 руб., школьники,...
 
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