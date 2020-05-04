Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?

Источник материала: Виртуальный Брест

Любимый брестчанами и гостями города теплоход «Гродно» приглашает на часовую речную прогулку по Мухавцу.





Стоимость билетов:

взрослый — 6 руб.,

школьники, инвалиды, и пенсионеры — 4,2 руб.,

дети до 7 лет — бесплатно.

При перевозке одним пассажиром двух и более детей до 7 лет бесплатно перевозится один ребенок, остальные по детским билетам. Билеты приобретаются при входе на теплоход.





Расписание

Среда, четверг, пятница: 16.00, 18.00, 20.00.

Выходные и праздничные дни: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.













Кроме того, возле моста уже готовят детскую площадку и аттракционы.



