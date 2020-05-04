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Теплоход «Гродно» вернулся: сколько стоит прогулка по Мухавцу?
04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любимый брестчанами и гостями города теплоход «Гродно» приглашает на часовую речную прогулку по Мухавцу.
Стоимость билетов:
При перевозке одним пассажиром двух и более детей до 7 лет бесплатно перевозится один ребенок, остальные по детским билетам. Билеты приобретаются при входе на теплоход.
Расписание
Среда, четверг, пятница: 16.00, 18.00, 20.00.
Выходные и праздничные дни: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
Кроме того, возле моста уже
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Любимый брестчанами и гостями города теплоход «Гродно» приглашает на часовую речную прогулку по Мухавцу. Стоимость билетов: взрослый — 6 руб., школьники,...
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