Амнистия: более 2,5 тысяч осужденных вышли на свободу

Начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая рассказала, что, по предварительным данным, амнистия коснулась около 9 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.





Из мест лишения свободы вышли более 2,5 тыс. осужденных. Среди них относящиеся к льготной категории - несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также люди с определенными заболеваниями.





Сокращен срок наказания на 1 год более чем 4,5 тыс. осужденных. Примерно 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.





Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на сумму почти Br5 млн.





В ДИН МВД отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки.