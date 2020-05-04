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Амнистия: более 2,5 тысяч осужденных вышли на свободу

04.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учреждения Департамента исполнения наказаний МВД завершили исполнение закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая рассказала, что, по предварительным данным, амнистия коснулась около 9 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

Из мест лишения свободы вышли более 2,5 тыс. осужденных. Среди них относящиеся к льготной категории - несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также люди с определенными заболеваниями. 

Сокращен срок наказания на 1 год более чем 4,5 тыс. осужденных. Примерно 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.

Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на сумму почти Br5 млн.

В ДИН МВД отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки.
 
 
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Учреждения Департамента исполнения наказаний МВД завершили исполнение закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
 
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