В США по центру города прогулялось стадо оленей (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В американских городах, пока жители на карантине, всё больше становится лесных гостей. В Миллвейле – штат Пенсильвания – водитель, проезжая по безлюдной улице, снял стадо оленей.





Не боясь машин, они разгуливали по центру города – улице Северной и Грант-авеню, где раньше всегда было оживлённое движение.

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