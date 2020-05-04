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Стали известны имена, под какими путешествуют члены королевской семьи Великобритании

04.05.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны имена, под какими путешествуют члены королевской семьи Великобритании

Представители британской королевской семьи путешествуют под вымышленными именами в целях безопасности. Стало известно, как телохранители между собой называют их во время поездок, сообщает издание Express.

Так, чтобы обеспечить безопасность монаршей семьи, охрана называет их другими именами. Так можно обсуждать передвижение монархов незаметно для окружающих.

По данным источника, Кейт Мидлтон, герцогиню Кембриджскую (Duchess of Cambridge) служба безопасности называет DC (это первые буквы ее титула). Кроме того, телохранители могут использовать имя, которое начинается на такие буквы, к примеру, Дафна Кларк.

Принц Уильям во время своих путешествий был Дэнни Коллинзом (это тоже производное от его титула).

Кодовые имена представителей королевского семейства выбирают разные для каждого путешествия.

Герцог и герцогиня Сассекские (DS). Принц Гарри и Меган Марпл в поездках пользовались именами Давина Скотт и Дэвид Стивенс.

Во время путешествий и публичных мероприятий с участием королевы Елизаветы II ее называют каким-нибудь именем на букву S, например, Шэрон. Это связано с тем, что слово Sovereign означает «монарх».

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Представители британской королевской семьи путешествуют под вымышленными именами в целях безопасности. Стало известно, как телохранители между собой называют их...
 
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