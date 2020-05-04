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Страны ЕС начали выходить из карантина. Какие послабления в Италии, Германии, на Кипре?

04.05.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Украине 4 мая приняли решение открыть с 11 мая парки, парикмахерские и летние кафе, хотя официальный карантин в стране до 22-го числа. Власти заявили, что это ответ на просьбу бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страны ЕС начали выходить из карантина. Какие послабления в Италии, Германии, на Кипре?

Жесткие ограничения после почти двух месяцев карантина отменяют также и в ряде стран ЕС. В Италии 4 мая на работу вернулись 4,5 миллиона человек. Открылись промышленные предприятия и возобновились стройки. Постепенно послабления будут вводиться и в Германии. Каждый регион самостоятельно решает, насколько строгие ограничения применять.

Страны ЕС начали выходить из карантина. Какие послабления в Италии, Германии, на Кипре?

Так, федеральная земля Саксония-Анхальт разрешила передвигаться по улице компаниям из пяти человек. А в Берлине открыли некоторые культурные учреждения. На Кипре ждут за покупками небольшие магазины, фермерские рынки. Госслужащие, которые работали удаленно, вернулись в офисы. В кипрских портах начнут обслуживать круизные лайнеры, но без высадки пассажиров.

Страны ЕС начали выходить из карантина. Какие послабления в Италии, Германии, на Кипре?

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Новости мира. В Украине 4 мая приняли решение открыть с 11 мая парки, парикмахерские и летние кафе, хотя официальный карантин в стране до 22-го числа. Власти заявили,...
 
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