Госдолг Беларуси перед Россией погашают российские банки

Основными источниками привлечения финансирования служат валютные займы на внутреннем рынке и средства российских банков. За первый квартал 2020 объемы были структурированы по рыночным сегментам : внутренние обязательства погашались за счет новых выпусков ВГДО ( порядка $ 160 млн) , обязательства перед основным кредитором (Правительством РФ) перекрылись полностью серенькими кредитными схемами с российскими банками ( $ 220 млн) . Банковские деньги выделяются в нужном объеме как раз по графику. Во второй половине прошлого года этот источник покрывал еще и большую часть долгов перед ЕФСР.





С учетом прошлого года щедрость банкиров уже достигает $ 1 млрд . В отчете белорусского Минфина нет строки о погашении в направлении этого источника. Но исходя из специфики банковских операций как минимум на обслуживание этих линий (проценты) средства тратятся.





Опять же, такие объемы вызывают определенные вопросы. Какие бы они там не были эти банки-товарищи ( крупные, не крупные ), у них не могут быть безграничные лимиты необеспеченного кредитования на “мусорный долг”. Такой свободный доступ к деньгам возможен при хорошем обеспечении. Какое обеспечение используется в этих закрытых сделках и на каких условиях тоже вопрос любопытный ?











