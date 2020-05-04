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Госдолг Беларуси перед Россией погашают российские банки
Источник материала: Партизан
Рефинансирование суверенных обязательств по госдолгам идет пока по сценарию прошлого года.
Основными источниками привлечения финансирования служат валютные займы на внутреннем рынке и средства российских банков. За первый квартал 2020 объемы были структурированы по рыночным сегментам : внутренние обязательства погашались за счет новых выпусков ВГДО ( порядка $ 160 млн) , обязательства перед основным кредитором (Правительством РФ) перекрылись полностью серенькими кредитными схемами с российскими банками ( $ 220 млн) . Банковские деньги выделяются в нужном объеме как раз по графику. Во второй половине прошлого года этот источник покрывал еще и большую часть долгов перед ЕФСР.
С учетом прошлого года щедрость банкиров уже достигает $ 1 млрд . В отчете белорусского Минфина нет строки о погашении в направлении этого источника. Но исходя из специфики банковских операций как минимум на обслуживание этих линий (проценты) средства тратятся.
Опять же, такие объемы вызывают определенные вопросы. Какие бы они там не были эти банки-товарищи ( крупные, не крупные ), у них не могут быть безграничные лимиты необеспеченного кредитования на “мусорный долг”. Такой свободный доступ к деньгам возможен при хорошем обеспечении. Какое обеспечение используется в этих закрытых сделках и на каких условиях тоже вопрос любопытный ?
Остальные более менее крупные списания по госдолгу $170 млн – банкам Китая, $ 88 млн – ЕФСР – производились за счет ЗВР. Других серьезных источников пока нет. “Нефтяной конфликт” привел к ликвидации недолговых источников валюты – нефтяных пошлин, которые являются целевыми средствами на обслуживание госдолга. Соответственно и проценты были оплачены из ЗВР.
До лета у Минфина довольно щадящий платежный график, что позволяет найти хоть что-нибудь для подкрепления ликвидностью. Объемов от российских облигаций ( даже если их полностью сконвертировать в доллар) и слабых потуг на внутреннем рынке уже не хватит. Не возьмут до лета чрезвычайное финансирование от МВФ $0,5 млрд международным резервам опять будет угрожать обвал. Это без учета того , что может происходить на валютном рынке.
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Рефинансирование суверенных обязательств по госдолгам идет пока по сценарию прошлого года.
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