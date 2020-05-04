75 лет Великой Победы: истории городов-героев Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

За стойкость, мужество и оборону в годы Великой Отечественной войны 12 городам присвоили почётное звание «Город-герой». Первыми городами-героями в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Особое звание «Крепость-герой» получила Брестская крепость. Накануне празднования 75-летия Великой Победы вспоминаем истории сопротивления и мужественного противостояния городов-героев.

Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

Ленинград – единственный город, который пережил почти 3-летнюю блокаду, но не сдался врагам. Немцы взяли его в блокадное кольцо 8 сентября 1941 года. Сообщение с Ленинградом почти 900 дней поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. За время блокады от голода, бомбежек и болезней погибло свыше 630 тысяч человек. Такая цифра была озвучена во время Нюрнбергского процесса. По другим данным, число погибших – 1,5 миллиона человек. Полностью блокада была снята в результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. 8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание «Город-герой», вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» «за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне».





Одесса

Город попал в окружение в начале войны. Немецкие войска превосходили число защитников Одессы в 5 раз. В ходе сражений было уничтожено около 200 тысяч вражеских солдат и огромное количество техники. Более 2 месяцев город держался, а затем ушел в подполье и начал партизанскую войну. Советские войска освободили Одессу 10 апреля 1944 года. За беспримерное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны при обороне города, Одессе было присвоено звание города-героя. Официально это звание было закреплено в указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года.





Севастополь

Оборона Севастополя началась в октябре 1941 года и длилась 250 дней. Севастополь был базой Черноморского флота СССР и крупнейшим портом на Чёрном море. Гитлер собирался занять город летом 1941 года. Однако врага задержали на целых 8 месяцев. Четвертое наступление немцев началось 7 июня 1942 года, и, несмотря на сопротивление севастопольцев, немецкая армия прорвала оборону и 29 июня вошла в город. Освобождение Севастополя произошло ровно за год до победы – 9 мая 1944 года в результате Крымской операции. Битва за Севастополь вошла в историю как образец длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага. Воины Приморской армии и моряки Черноморского флота проявили массовый героизм и стойкость. 8 мая 1965 года Севастополю присвоили звание «Город-герой».





Сталинград (ныне Волгоград)

Летом 1941 года немецкие войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал город Сталинград. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года происходило одно из самых крупных и кровопролитных сражений – Сталинградская битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало с обеих сторон на разных этапах боевых действий более 2 миллионов человек. Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. 8 мая 1965 года город-герой Волгоград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».





Москва

Захватить политический и военный центр государства было для немцев одной из главных целей, т. к. падение Москвы означало полную победу немецких войск над СССР. Считается, что битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. В этот день немецкое командование приступило к осуществлению плана по захвату столицы под кодовым названием «Тайфун». К началу ноября 1941 немцы подошли к Москве. Они были в 150 километрах от города, когда 7 ноября 1941 года на Красной площади прошёл парад в честь Октябрьской революции. С парада подразделения уходили прямо на фронт. Официально битва за столицу закончилась 20 апреля 1942 года. Германия потеряла стратегическую инициативу и потерпела идеологически главное поражение во Второй мировой войне. В результате немецкие войска понесли большие потери и были отброшены на сотни километров. 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, в ознаменование 20-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Москве было присвоено почётное звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».





Киев

Город начали бомбить спустя несколько часов после начала войны. 11 июля к Киеву подошли сухопутные войска. Больше 2 месяцев город держал оборону, после чего его оккупировали. Поражение советских войск под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, Советский Союз потерял почти всю Левобережную Украину, что открыло противнику дорогу на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны – она отвлекла крупные силы группы армий «Центр», что нарушило план молниеносной войны. Оккупация города длилась 778 дней. Освободили Киев 6 ноября 1943 года. Высшую степень отличия – звание «Город-герой» – Киеву присвоили 8 мая 1965 года за проявление массового героизма и мужества в защите Родины в Великой Отечественной войне.





Брестская крепость

22 июня 1941 года Брестская крепость первой приняла на себя удар войск нацистской Германии. История крепости – это история героизма и подвига ее защитников. До конца июня бои шли на всей территории Брестской крепости. Затем небольшие группы бойцов, оставшихся в живых, укрылись в руинах оборонительных сооружений и продолжали упорное сопротивление. Стойкая и мужественная борьба защитников крепости сдерживала крупные силы противника. Большинство участников обороны крепости погибло. По плану крепостью немцы намеревались овладеть к полудню первого дня войны, а смогли это сделать только через месяц. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».





Керчь

В мае 1942 года немецкие войска оккупировали Керчь. Это был крупный промышленный центр с морским портом, теплоэлектростанцией и железорудным комбинатом. Во время битвы за Крымский полуостров Керчь стала ареной ожесточенных боев между советскими и немецкими войсками – линия фронта проходила через город 4 раза. В Керчи действовало антифашистское подполье, в окрестностях – партизаны. За 700 дней оккупации города немцы почти полностью стерли его с лица земли. Освободили Керчь 11 апреля 1944 года. За героизм, мужество, заслуги населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне Керчи присвоено звание города-героя 14 сентября 1973 года с вручением высших наград СССР – ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».





Новороссийск

В 1942 году после срыва плана по захвату Кавказа немцы решили наступать на Новороссийск – один из крупнейших портов Азово-Черноморского бассейна. Осада города началась 19 августа 1942 года. Оборонительная операция длилась 393 дня. Город превратился в арену ожесточённых сражений. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Советские войска и силы флота сорвали планы немецкого командования прорваться в Закавказье через Новороссийск. В ночь на 4 февраля 1943 года южнее Новороссийска был высажен морской десант, который захватил плацдарм (Малая земля) и удерживал его до полного освобождения города советскими войсками 16 сентября 1943 года. 14 сентября 1973-го указом Президиума Верховного Совета СССР городу было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.





Минск

Оккупация Минска длилась 1100 дней. Она началась 28 июня 1941 года. По плану «Ост» на захваченной территории Беларуси устанавливался «новый порядок», главным методом которого нацисты избрали политику геноцида и террора. Во время оккупации жители Минска оказывали сопротивление врагу. В городе активно действовало подпольное движение, функционировал подпольный Военный совет партизанского движения. На начало 1944 года минское подполье объединяло более 9 тысяч человек, 120 организаций и групп. Подпольщики и партизаны осуществили около 1,5 тысячи диверсий. Минск был освобождён 3 июля 1944 года. В 1966 году за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне город был награждён орденом Ленина, 26 июня 1974 года Минску присвоили звание «Город-герой».





Тула

Тулу обороняли 43 дня – с октября по декабрь 1941. Город был стратегическим пунктом, обеспечивавшим устойчивость левого крыла Западного фронта и прикрывавшим Москву от обхода с востока. Кроме того, в Туле располагались предприятия оборонной промышленности. Немецкие войска подошли к городу 29 октября, но ворваться сходу в город не смогли. За Тулу практически сразу вспыхнули ожесточенные бои. В самом городе активно шла оборонная жизнь: госпитали принимали раненых, на заводах ремонтировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались провиантом и теплой одеждой. За время осады Тулы рабочие города ремонтировали танки, артиллерийские орудия, пулеметы, наладили выпуск автоматов, винтовок и минометов. К январю 1942 года Тульская область была освобождена. За мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 жителей города были награждены званием «Герой Советского Союза». 7 декабря 1976 Тула получила звание «Города-героя» с присвоением ей медали «Золотая Звезда».





Мурманск

Мурманск расположен за Северным полярным кругом, находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, имеет незамерзающий порт. Немцы намеревались захватить город за несколько недель. Однако пробиться к Кольскому заливу им не удалось. Наступление на Мурманск началось 29 июня 1941 года. Враг был остановлен в 30 километрах от пограничной линии. Но бои продолжались. И линия фронта не изменилась вплоть до 1944 года, пока советские войска не начали ответное наступление. С 1942 года немцы регулярно подвергали город воздушным ударам, но оборонявшие Мурманск войска и трудящиеся города обеспечили бесперебойную работу порта. С января 1942 года через Мурманск поступали грузы из портов Северной Атлантики и отправлялись из СССР. В октябре 1944-го советские войска разгромили вражескую группировку на Крайнем Севере и освободили советское Заполярье. 6 мая 1985 года Мурманску присвоили звание «Город-герой», а также наградили орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени и медалью «Золотая Звезда».





Смоленск

Смоленск был важным транспортным узлом, а также ключевым пунктом на московском направлении. Взятие Смоленска открывало армиям группы «Центр» дорогу на Москву и позволяло выйти в тыл и перерезать коммуникации Западного фронта. С первых дней Великой Отечественной войны немцы систематически бомбили город с воздуха. Битва за Смоленск продолжалась с 15 по 28 июля 1941 года. После кровопролитных сражений последние советские части оставили город в ночь на 29 июля 1941 года. Оккупация Смоленска длилась больше 2 лет. В окрестностях города создавались партизанские отряды, в городе действовало подполье. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции город был освобождён. В 1983 году город был награжден орденом Ленина, а 6 мая 1985 года Смоленску было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».





ФОТО: БЕЛТА, 29palms.ru, из открытых источников

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