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«Нашла дочку в психбольнице». Чем закончилась погоня за таксисткой из Витебска

04.05.2020 21:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Витебске ГАИ преследовала машину такси, которая, по сообщениям очевидцев, чуть не сбила на переходе семью с ребенком. ГАИ обнаружила похожу машину и устроила погоню. За рулем была 26-летняя девушка. Но задержанием предполагаемой нарушительницы вся эта история не закончилась. Как выяснилось, сейчас девушка находится в закрытом отделении психиатрической больницы. AUTO.TUT.BY попытался разобраться, что же случилось.


Напомним, 30 апреля в милицию Витебска сообщили, что на проспекте Черняховского с большой скоростью ехало такси и на переходе чуть не сбило людей. ГАИ обнаружила авто со схожими признаками на улице Ленина и потребовала у водителя остановиться. Однако такси начало скрываться.

Инспекторы заблокировали машину. За рулем оказалась 26-летняя девушка. Она заблокировала двери и отказалась выходить. Когда сотрудник ГАИ попытался открыть автомобиль, она зажала его руку стеклом, поэтому инспекторам пришлось разбить окно, чтобы задержать нарушительницу.

«Общительная и вечно на эмоциях»

Главную участницу этих событий зовут Наталья. Она живет в Витебске вместе с мамой, инвалидом второй группы. По образованию девушка — педагог, также учится на заочном отделении вуза платно. Не замужем, детей нет.

«Очень проблемная», «косяки в поведении» — так сходу несколько коллег охарактеризовали девушку.

«Она общительная и добрая, просто коллеги-мужчины считают, что она работу у них отбирает», — не соглашается с такой оценкой еще одна коллега Натальи.

— Абсолютно нормальный она человек. Трудолюбивая, неглупая, знаю, что она еще и нянечкой где-то подрабатывает, чтобы больше денег заработать. Даже хотела дальнобойщицей стать, — рассказала AUTO.TUT.BY Екатерина, специалист по подбору персонала. Именно она около года назад принимала девушку на работу.

Перед официальным оформлением на работу Наталью проверяли, как и всех претендентов, желающих работать таксистами.

— Отлично прошла тест-драйв. Хорошо управляла авто, права у нее давно — мы ведь на работу принимаем только тех, у кого стаж более трех лет. Наташа работает у нас около года, за это время нарушений ПДД у нее нет, «писем счастья» за скорость тоже не приходило. Не пьет, никогда не просила лишний выходной после праздников, как это бывает у мужчин.

Екатерина считает, если кому-то Наташа и казалась странной, то это потому, что «она очень общительная, впечатлительная, вечно на эмоциях».

«Возможно, она испугалась и потому наделала глупостей»

30 апреля Наташа заступила на линию в 11.00. Перед этим прошла предрейсовый медосмотр. А вечером и случился инцидент, о котором рассказали в УВД Витебска.

— Что и как там произошло — я абсолютно точно не знаю. После я Наталью не видела и не разговаривала с ней.

Екатерина говорит, что с тем, на самом ли деле их сотрудница превысила скорость и не пропустила пешеходов, разберутся правоохранители по записям с видеокамер наружного наблюдения, если там такие есть.

Известно, что, когда ГАИ начала преследовать Наталью, та начала спрашивать, что ей делать, и просить помощь у таксистов по рации Zello.

— Я не исключаю, что кто-то из мужчин мог ей ляпнуть: «Тикай оттуда быстрее», а она по неопытности так и сделала. Возможно, растерялась, испугалась и наделала глупостей. Очень ее жаль в этом случае, ведь работник она хороший. И если это происшествие поставит крест на ее работе — плохо и ошибочно. Знаю, что во время задержания Наташу проверили на алкоголь и наркотики. Первый анализ — по нулям, второй еще не готов.

После 30 апреля Наталья на связь с работодателем не выходила, а ее мобильный телефон отключен.

В МВД AUTO.TUT.BY сообщили, что после составления протоколов об административном правонарушении девушка была отпущена.

«Нашла Наташу в психушке — принудительно завезли»

Однако домой Наталья не вернулась. Ее мать Алла Владимировна начала поиски 1 мая, после того как дочь через сутки после смены не вернулась домой.

— Знакомая сообщила мне, что в Витебске задержали девушку из такси, предположила: «Может, это Наташа». Я новости посмотрела и поняла — да, это моя дочь, — рассказала женщина.

Спустя несколько часов женщине позвонили из психиатрической лечебницы и сообщили, что Наташа находится у них в закрытом отделении.

— Думаю, ее туда милиция отвезла! Увидеть Наташу мне не разрешают, только через некоторое время дали поговорить по больничному телефону.

Женщина сказала, что голос дочери не узнала: она говорила замедленно, заикалась и плакала.

— Я спросила у нее про происшествие 30 апреля, ездила ли она по Черняховке. Наташа ответила, что не была там! Получается, ее машину спутали с какой-то другой. А потом начали преследовать машину дочери. Для нее это было неожиданно, конечно, она испугалась, все эти ее действия были от шока.

Сколько Наташа пробудет в больнице, Алла Владимировна не знает, но лечащий врач сообщил ей, что признаков заболевания у ее дочери нет.

Сейчас женщина готовит заявление в прокуратуру, чтобы та провела проверку в отношении сотрудников витебской милиции на предмет правомерности их действий.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.

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Теги: Витебск
 
 
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«У нее ни одного нарушения ПДД за все время работы, но очень эмоциональная», - так о своей сотруднице Наталье, водителе такси 7720 из Витебска, которая чуть не сбила...
 
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