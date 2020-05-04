«Печерский маньяк» задержан в Витебской области?

МогилевОнлайн . Он напал на одну из жительниц Толочинского района — связал девушку в лесополосе, но той удалось освободиться и сбежать, пишет





А месяцем ранее в соцсетях появилось сообщение о похожем нападении на девушку в Печерском лесопарке. Нападавший точно так же скрылся, когда на помощь потерпевшей поспешили прохожие.





О том, могут ли быть связаны две эти истории, МогилевОнлайн узнал у официального представителя управления СК по Могилевской области Анастасии Лавринович.





— Связь между нападением на девушку в Витебской области и в Печерском лесопарке устанавливается, для этого проводятся необходимые следственные мероприятия. Рассматривается версия о том, что на потерпевших напал один и тот же человек, — рассказали в Следственном комитете.



