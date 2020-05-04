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«Печерский маньяк» задержан в Витебской области?
Источник материала: Партизан
Несколько дней назад МогилевОнлайн сообщал о том, что в Витебской области задержан опасный рецидивист родом из Шкловского района. Мужчина был судим 9 раз и не так давно освободился из российской тюрьмы.
Он напал на одну из жительниц Толочинского района — связал девушку в лесополосе, но той удалось освободиться и сбежать, пишет
А месяцем ранее в соцсетях появилось сообщение о похожем нападении на девушку в Печерском лесопарке. Нападавший точно так же скрылся, когда на помощь потерпевшей поспешили прохожие.
О том, могут ли быть связаны две эти истории, МогилевОнлайн узнал у официального представителя управления СК по Могилевской области Анастасии Лавринович.
— Связь между нападением на девушку в Витебской области и в Печерском лесопарке устанавливается, для этого проводятся необходимые следственные мероприятия. Рассматривается версия о том, что на потерпевших напал один и тот же человек, — рассказали в Следственном комитете.
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Несколько дней назад МогилевОнлайн сообщал о том, что в Витебской области задержан опасный рецидивист родом из Шкловского района. Мужчина был судим 9 раз и не так...
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