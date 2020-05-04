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Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко и Игоря Додона затронули и тему подготовки к проведению саммита ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая. Беларусь как принимающая сторона готова организовать любой формат. Однако сам Александр Лукашенко высказался за живое общение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я и вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы, с удовольствием побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск. Если, конечно, это позволит вам обстановка.
Я не очень воспринимаю формат видеоконференции, потому что… знаете, с нас уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопрос, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз.
Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить. Пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие. Но мы бы встретились и поговорили здесь.
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Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко и Игоря Додона затронули и тему подготовки к проведению саммита ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24...
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