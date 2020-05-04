ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей

04.05.2020 23:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объединить усилия и максимально облегчить выход из пандемии и кризиса после нее – такая задача стоит перед всеми участниками Контактной группы Движения неприсоединения. Внеочередное заседание прошло 4 мая в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей

Свыше 40 стран участвуют в этом саммите. К нему присоединились главы государств и правительств, генеральный секретарь и глава Генассамблеи ООН, гендиректор ВОЗ и высший представитель Евросоюза. Нашу страну по поручению Президента представлял премьер-министр Сергей Румас.

Беларусь всегда внимательно относится к участию в любых международных форматах, в первую очередь рассматривая это как хорошую возможность обменяться наработанным опытом.

Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше.

Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда. Нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией COVID-19 привела к разрыву наработанных кооперационных связей и устоявшихся цепочек поставок, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей

Оказать поддержку, в том числе финансовую, тем, кто в этом больше всего нуждается. С такой инициативой 4 мая выступил инициатор встречи – президент Азербайджана Ильхам Алиев. Напоминаем, что участниками Движения неприсоединения являются 120 государств.

Люди в материале: Сергей Румас, Ильхам Алиев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Объединить усилия и максимально облегчить выход из пандемии и кризиса после нее – такая задача стоит перед всеми участниками Контактной группы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Седокова опубликовала откровенное фото своего отдыха во время карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика