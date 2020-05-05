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Корреспонденты ОНТ спросили у минчан о важности парада Победы
Источник материала: ОНТ
Таких героев в годы войны были тысячи. Многие погибли, кому-то удалось выжить, и кое-кому – даже дожить до наших времён.
Ряды участников и ветеранов Великой Отечественной, которым уже за 90, с каждым годом редеют. А потому 9 Мая для каждого – практически уникальная возможность вновь встретиться с однополчанами.
А еще в очередной раз испытать гордость за страну и народ, который, благодаря им, уже много десятилетий живет мирной жизнью. О важности этой даты мы спросили сегодня жителей столицы.
Подробности – в видеоинформации.
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Таких героев в годы войны были тысячи. Многие погибли, кому-то удалось выжить, и кое-кому – даже дожить до наших времён. Ряды участников и ветеранов Великой...
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