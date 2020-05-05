Корреспонденты ОНТ спросили у минчан о важности парада Победы

Источник материала: ОНТ

Таких героев в годы войны были тысячи. Многие погибли, кому-то удалось выжить, и кое-кому – даже дожить до наших времён.





Ряды участников и ветеранов Великой Отечественной, которым уже за 90, с каждым годом редеют. А потому 9 Мая для каждого – практически уникальная возможность вновь встретиться с однополчанами.

А еще в очередной раз испытать гордость за страну и народ, который, благодаря им, уже много десятилетий живет мирной жизнью. О важности этой даты мы спросили сегодня жителей столицы.

Подробности – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram